Lustenau-Coach Mader erwartet sich ein Hammerspiel

Mit einem guten Gefühl fuhren Austria Lustenau-Trainer Markus Mader und sein Tross gestern nach Amstetten, wo heute das Spitzenspiel gegen den Tabellenvierten auf dem Programm steht. „Ich habe sowohl mit Dornbirn als auch mit Lustenau stets in Amstetten gewonnen“, hofft Mader, dass er wieder zum Glücksmaskottchen wird. Der Trainer glaubt an ein „Hammerspiel“ mit besserem Ausgang für seine Mannschaft.