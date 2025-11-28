Lustenau-Coach Mader erwartet sich ein Hammerspiel

Spitzenspiel in Liga zwei, der Tabellendritte aus Lustenau ist zu Gast beim viertplatzierten Amstetten. Und da erwartet sich Austria-Coach Mader ein richtig gutes Fußballspiel – mit dem besseren Ausgang für seine Mannschaft.
Mit einem guten Gefühl fuhren Austria Lustenau-Trainer Markus Mader und sein Tross gestern nach Amstetten, wo heute das Spitzenspiel gegen den Tabellenvierten auf dem Programm steht. „Ich habe sowohl mit Dornbirn als auch mit Lustenau stets in Amstetten gewonnen“, hofft Mader, dass er wieder zum Glücksmaskottchen wird. Der Trainer glaubt an ein „Hammerspiel“ mit besserem Ausgang für seine Mannschaft.
Allerdings haben sich die Niederösterreicher in dieser Saison zu einem Top-Team entwickelt. Die letzte und einzige Niederlage datiert aus der dritten Runde mit einem 0:1 gegen Hertha Wels. Seitdem ist das Team von Trainer Patrick Enengl ungeschlagen. Der Kader besticht vor allem durch ein starkes Kollektiv. Im Angriff ragt Routinier David Peham mit acht Saisontoren heraus.
Veränderungen möglich
Bei der Austria – die Mannschaft war am Mittwoch noch auf der Jahreshauptversammlung anwesend – sind alle Spieler fit. Gut möglich, dass es nach dem 0:0 gegen Salzburg Veränderungen gibt.
