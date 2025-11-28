Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gegen Amstetten

Lustenau-Coach Mader erwartet sich ein Hammerspiel

Vorarlberg
28.11.2025 09:55
Beim letzten Aufeinandertreffen im vergangenen Mai erzielte Nico Gorzel das Goldtor zum ...
Beim letzten Aufeinandertreffen im vergangenen Mai erzielte Nico Gorzel das Goldtor zum 1:0-Auswärtssieg.(Bild: GEPA)

Spitzenspiel in Liga zwei, der Tabellendritte aus Lustenau ist zu Gast beim viertplatzierten Amstetten. Und da erwartet sich Austria-Coach Mader ein richtig gutes Fußballspiel – mit dem besseren Ausgang für seine Mannschaft.

0 Kommentare

Mit einem guten Gefühl fuhren Austria Lustenau-Trainer Markus Mader und sein Tross gestern nach Amstetten, wo heute das Spitzenspiel gegen den Tabellenvierten auf dem Programm steht. „Ich habe sowohl mit Dornbirn als auch mit Lustenau stets in Amstetten gewonnen“, hofft Mader, dass er wieder zum Glücksmaskottchen wird. Der Trainer glaubt an ein „Hammerspiel“ mit besserem Ausgang für seine Mannschaft.

Lustenau-Trainer Markus Mader hat gute Erinnerungen an Amstetten.
Lustenau-Trainer Markus Mader hat gute Erinnerungen an Amstetten.(Bild: GEPA)

Allerdings haben sich die Niederösterreicher in dieser Saison zu einem Top-Team entwickelt. Die letzte und einzige Niederlage datiert aus der dritten Runde mit einem 0:1 gegen Hertha Wels. Seitdem ist das Team von Trainer Patrick Enengl ungeschlagen. Der Kader besticht vor allem durch ein starkes Kollektiv. Im Angriff ragt Routinier David Peham mit acht Saisontoren heraus.

Veränderungen möglich
Bei der Austria – die Mannschaft war am Mittwoch noch auf der Jahreshauptversammlung anwesend – sind alle Spieler fit. Gut möglich, dass es nach dem 0:0 gegen Salzburg Veränderungen gibt.

Porträt von Dietmar Hofer
Dietmar Hofer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-4° / 2°
Symbol wolkig
Bludenz
-3° / 3°
Symbol heiter
Dornbirn
-3° / 3°
Symbol heiter
Feldkirch
-3° / 3°
Symbol heiter

krone.tv

Von Wellen umgekippt
Containerschiff vor Küste von Sumatra gekentert
Ein Freiwilliger verteilt Hilfsgüter. Die Anteilnahme in der Bevölkerung ist enorm.
Mindestens 128 Tote
Wolkenkratzer in Hongkong brennen immer noch
Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
180.051 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
147.025 mal gelesen
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
135.072 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Kanzler ist zurück: „Zeit des Redens ist vorbei“
852 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Vorarlberg
Gegen Amstetten
Lustenau-Coach Mader erwartet sich ein Hammerspiel
Black Friday
Appell: Heimischen Handel unterstützen!
In Copper Mountain
ÖSV-Riesentorläufer erwartet „sehr hartes Rennen“
Krone Plus Logo
„Keine Frage!“
Hand aufs Herz: Können Sie noch Kopfrechnen?
Gefahr auch am Freitag
Lawine riss Skitourengeher in Stuben 100 Meter mit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf