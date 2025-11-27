Vorteilswelt
Neun Verletzte

Fünf Festnahmen nach Angriffen auf Polizeibeamte

Vorarlberg
27.11.2025 15:44
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christian Jauschowetz)

Zu einem wilden Gerangel kam es am Mittwoch in der Vorarlberger Gemeinde Hohenems, als die Polizei ein Mitglied einer randalierenden Gruppe festnehmen wollte. Fünf Polizisten wurden von den Randalierern angegriffen.

Am frühen Mittwochnachmittag wurden Rettung und Polizei zu einem Hotel in Hohenems gerufen, nachdem eine Gruppe junger Erwachsener in einem Zimmer randaliert haben dürfte. Eine dieser Personen, ein 20-jähriger Mann, benötigte daraufhin medizinische Hilfe. Der Bursche verhielt sich im Zuge der medizinischen Erstversorgung dann reichlich aggressiv gegenüber den Einsatzkräften und schlug schlussendlich mit den Fäusten gegen den Kopf eines Polizeibeamten.

Als die Polizeikräfte diese Angriffe mittels Körperkraft zu beenden versuchten, mischten sich noch weitere Mitglieder der Gruppe ein und versuchten, körperlich eine Festnahme des 20-Jährigen zu verhindern. Es kam zu einem weiteren Gerangel zwischen der Gruppe und den fünf anwesenden Polizeibeamten. Schließlich griff die Exekutive zum Pfefferspray und beendete dadurch die Sache.

Nachdem mehrere zusätzliche Polizeistreifen im Hotel eingetroffen waren, wurden insgesamt fünf Personen (vier Männer und eine Frau) festgenommen.

Ermittlungen laufen
Bei dem unschönen Vorfall wurden fünf Beamte sowie vier Personen der Aggro-Gruppe verletzt. Gegen letztere wird wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt, der schweren Körperverletzung und der Sachbeschädigung ermittelt. Die Angelegenheit wird also ein Nachspiel haben. 

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Vorarlberg
