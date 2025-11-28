Appell: Heimischen Handel unterstützen!

Es ist einfach verführerisch: Jeden Freitag nach Thanksgiving ist „Black Friday“ – ein Feiertag für Schnäppchenjäger. Viele Händler locken mit vergünstigten Waren – insbesondere online. Auch der Cyber Monday (1. Dezember) wird hierzulande immer bekannter. Für die Wirtschaft sind die beiden Tage wichtige Impulsgeber. Über 30 Prozent der Konsumenten und Konsumentinnen planen laut Wirtschaftskammer, an einem der beiden Tage einzukaufen.