Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sanierung statt Abriss

Grüne wollen die Südtirolersiedlung erhalten

Vorarlberg
27.11.2025 18:00
Die Grünen wollen keinen Vorteil in einem Abriss der Siedlung sehen und plädieren für eine ...
Die Grünen wollen keinen Vorteil in einem Abriss der Siedlung sehen und plädieren für eine Sanierung.(Bild: Stadt Bregenz / Christoph Skofic)

Nicht allen Vorarlbergern passen die Pläne, einen Großteil des legendären Bregenzer Wohnquartiers abzureißen und gänzlich neu zu gestalten. Man könne auch sanieren, lautet das Argument der Grünen. 

0 Kommentare

Kaum ein Wohnquartier ist emotional so aufgeladen wie die Südtirolersiedlungen in Vorarlberg. Daher stoßen die Pläne, die Quartiere abzureißen beziehungsweise umzugestalten, nicht überall auf Freude.

Auch die Grünen wollen den großflächigen Abriss der Südtirolersiedlung an der Rheinstraße in Bregenz verhindern und setzen sich für eine Bauwende in Vorarlberg ein: „Sanieren statt demolieren muss die neue Regel werden. Bestehende Gebäude sind ein Wert, kein Ballast“, erklärte Bernie Weber, Sprecher für Wohnbau und Raumplanung, am Donnerstag dazu. Ziel der Grünen ist es, die Südtirolersiedlungen in Vorarlberg möglichst zu erhalten und weiterzuentwickeln – „als leistbarer Wohnraum mit Geschichte und Zukunft“, sagt Weber.

Geld sparen mit bestehender Bausubstanz
Die Pläne der Vogewosi, einen Großteil der Wohnungsblöcke abzureißen und neu zu bauen, sieht er kritisch: „Nichts spart so viele Ressourcen, wie ein Haus, das schon steht. Sanierungen brauchen weniger Material, sparen Energie, erzeugen weniger Müll und verhindern zusätzliche Flächenversiegelung“, meint er.

Zitat Icon

Nichts spart so viele Ressourcen, wie ein Haus, das schon steht.

Bernie Weber, Sprecher für Wohnbau und Raumplanung

Zudem sei ein Neubau oft nicht günstiger als eine Sanierung, will er das Argument, dass sich eine Sanierung nicht rentiere, entkräften. Weber will die Siedlung unbedingt erhalten – gerade in Zeiten knappen Wohnraums. Deshalb fordert er die Landesregierung auf, den Neubau-Prozess zu überdenken und in einen breiten Beteiligungsprozess mit Expertinnen und Experten überzuführen. Die Siedlung wurde in den 1940er Jahren erbaut. Im Jänner diesen Jahres wurde beschlossen, dass ein Großteil der Siedlung abgerissen und neu gebaut werden soll.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-1° / 1°
Symbol wolkig
Bludenz
1° / 3°
Symbol wolkig
Dornbirn
1° / 5°
Symbol wolkig
Feldkirch
0° / 4°
Symbol wolkig

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
176.187 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
159.834 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
144.190 mal gelesen
Mehr Vorarlberg
Sanierung statt Abriss
Grüne wollen die Südtirolersiedlung erhalten
Am Pitztaler Gletscher
Elias Leitner schaffte es ins Viertelfinale
Neun Verletzte
Fünf Festnahmen nach Angriffen auf Polizeibeamte
Tourismus
Sommersaison in Vorarlberg verlängert sich weiter
Programm für 2026
Das Kunsthaus Bregenz erforscht Räume
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf