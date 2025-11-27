Grüne wollen die Südtirolersiedlung erhalten

Nicht allen Vorarlbergern passen die Pläne, einen Großteil des legendären Bregenzer Wohnquartiers abzureißen und gänzlich neu zu gestalten. Man könne auch sanieren, lautet das Argument der Grünen.
Kaum ein Wohnquartier ist emotional so aufgeladen wie die Südtirolersiedlungen in Vorarlberg. Daher stoßen die Pläne, die Quartiere abzureißen beziehungsweise umzugestalten, nicht überall auf Freude.
Auch die Grünen wollen den großflächigen Abriss der Südtirolersiedlung an der Rheinstraße in Bregenz verhindern und setzen sich für eine Bauwende in Vorarlberg ein: „Sanieren statt demolieren muss die neue Regel werden. Bestehende Gebäude sind ein Wert, kein Ballast“, erklärte Bernie Weber, Sprecher für Wohnbau und Raumplanung, am Donnerstag dazu. Ziel der Grünen ist es, die Südtirolersiedlungen in Vorarlberg möglichst zu erhalten und weiterzuentwickeln – „als leistbarer Wohnraum mit Geschichte und Zukunft“, sagt Weber.
Geld sparen mit bestehender Bausubstanz
Die Pläne der Vogewosi, einen Großteil der Wohnungsblöcke abzureißen und neu zu bauen, sieht er kritisch: „Nichts spart so viele Ressourcen, wie ein Haus, das schon steht. Sanierungen brauchen weniger Material, sparen Energie, erzeugen weniger Müll und verhindern zusätzliche Flächenversiegelung“, meint er.
Nichts spart so viele Ressourcen, wie ein Haus, das schon steht.
Bernie Weber, Sprecher für Wohnbau und Raumplanung
Zudem sei ein Neubau oft nicht günstiger als eine Sanierung, will er das Argument, dass sich eine Sanierung nicht rentiere, entkräften. Weber will die Siedlung unbedingt erhalten – gerade in Zeiten knappen Wohnraums. Deshalb fordert er die Landesregierung auf, den Neubau-Prozess zu überdenken und in einen breiten Beteiligungsprozess mit Expertinnen und Experten überzuführen. Die Siedlung wurde in den 1940er Jahren erbaut. Im Jänner diesen Jahres wurde beschlossen, dass ein Großteil der Siedlung abgerissen und neu gebaut werden soll.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.