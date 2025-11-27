Grüne wollen die Südtirolersiedlung erhalten

Zudem sei ein Neubau oft nicht günstiger als eine Sanierung, will er das Argument, dass sich eine Sanierung nicht rentiere, entkräften. Weber will die Siedlung unbedingt erhalten – gerade in Zeiten knappen Wohnraums. Deshalb fordert er die Landesregierung auf, den Neubau-Prozess zu überdenken und in einen breiten Beteiligungsprozess mit Expertinnen und Experten überzuführen. Die Siedlung wurde in den 1940er Jahren erbaut. Im Jänner diesen Jahres wurde beschlossen, dass ein Großteil der Siedlung abgerissen und neu gebaut werden soll.