Mit Pritschenwagen gegen Verkehrsinsel gedonnert

Durch die Wucht des Aufpralls zog sich der Fahrer Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er musste durch die alarmierte Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Nach der notärztlichen Erstversorgung noch an der Unfallstelle wurde der Mann mit der Rettung Egg ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Am Pritschenwagen entstand Totalschaden, auch die Steinmauer auf der Verkehrsinsel des Kreisverkehrs wurde durch den Crash beschädigt.