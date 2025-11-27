Mit Pritschenwagen gegen Verkehrsinsel gedonnert

In Vorarlberg kam es am Mittwochabend zu einem Unfall, bei dem ein 28-jähriger Lenker verletzt wurde. Er kollidierte mit einer Verkehrsinsel und musste anschließend aus dem Wrack befreit werden.
Am Mittwochabend kam es auf der Bregenzerwaldstraße (L200) in Andelsbuch zu einem schweren Verkehrsunfall: Kurz nach 19 Uhr fuhr ein 28-Jähriger mit einem Pritschenwagen auf der L200 taleinwärts. Im Bereich des Kreisverkehrs „Bühel“ fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich geradeaus auf die Verkehrsinsel zu und kollidierte dort mit der Natursteinmauer.
Durch die Wucht des Aufpralls zog sich der Fahrer Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er musste durch die alarmierte Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Nach der notärztlichen Erstversorgung noch an der Unfallstelle wurde der Mann mit der Rettung Egg ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Am Pritschenwagen entstand Totalschaden, auch die Steinmauer auf der Verkehrsinsel des Kreisverkehrs wurde durch den Crash beschädigt.
