BMW-Steyr bekommt neuen Werksleiter aus Mexico

Gottsche hat viel BMW-Erfahrung

Schon vor seiner Tätigkeit in Mexiko war Gottsche bei BMW in verschiedenen Leitungsfunktionen tätig, unter anderem als Chef der Montage im Münchner Stammwerk und als Leiter des Produktionskonzepts Mittelklasse. Mit 1. Jänner übernimmt der Manager nun eben das Werk in Steyr. Wie schon sein Vorgänger wird auch Gottsche zusätzlich dazu als Leiter der weltweiten Antriebsproduktion der BMW Group fungieren.