BMW-Steyr bekommt neuen Werksleiter aus Mexico

Personal-Rochade beim Motorenhersteller BMW: Klaus von Moltke, seit November 2022 Chef des Werks in Steyr, wird mit Jahreswechsel die Leitung des Werks in San Luis Potosí, Mexiko, übernehmen. Im Gegenzug kommt Harald Gottsche, der zurzeit das 2019 eröffnete mexikanische Werk leitet, nach Steyr.
Der „Neue“ in Steyr, Harald Gottsche, leitete in den vergangenen fünf Jahren das BMW-Werk im mexikanischen San Luis Potosi. Seit 2024 wird der Standort für die E-Mobilität ausgebaut: Rund 800 Millionen Euro investiert der Motorenhersteller laut eigenen Angaben in die Erweiterung und für die Fertigung von Batteriemodulen.
Gottsche hat viel BMW-Erfahrung
Schon vor seiner Tätigkeit in Mexiko war Gottsche bei BMW in verschiedenen Leitungsfunktionen tätig, unter anderem als Chef der Montage im Münchner Stammwerk und als Leiter des Produktionskonzepts Mittelklasse. Mit 1. Jänner übernimmt der Manager nun eben das Werk in Steyr. Wie schon sein Vorgänger wird auch Gottsche zusätzlich dazu als Leiter der weltweiten Antriebsproduktion der BMW Group fungieren.
Von Steyr nach Mexiko
Klaus von Moltke hatte den Standort Steyr Ende 2022 übernommen. In seine Amtszeit fiel der Start der Serienproduktion von E-Motoren, die seit Sommer in Oberösterreich vom Band laufen. Er gilt in der heimischen Wirtschaft als bestens vernetzt. In Zukunft wird er das BMW-Werk in Mexiko leiten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.