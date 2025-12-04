„Inakzeptabel!“ Ansage von Russell vor F1-Finale

McLaren hat sich mit Patzern jedenfalls selbst in die Bredouille gebracht, einen komfortablen Vorsprung verspielt und somit diese Ausgangslage ermöglicht. So wäre ohne die Disqualifikation in Las Vegas beider Piloten aufgrund zu dünner Bodenplatten auch der Fahrertitel bereits fix in den Händen des alten und neuen Konstrukteursweltmeisters und das erste Titeldouble des Rennstalls seit 1998 vorzeitig garantiert.