„Inakzeptabel!“ Ansage von Russell vor F1-Finale

Gibt’s beim Formel-1-Showdown in Abu Dhabi am Sonntag vielleicht eine Teamorder von McLaren? „Ich denke, dass es inakzeptabel ist, einen Fahrer, der selbst noch im Rennen um die Weltmeisterschaft ist, zu bitten, für den Teamkollegen Platz zu machen“, betont Mercedes-Star George Russell als nicht direkt Beteiligter. Eine klare Ansage!
Ob McLaren die sogenannte „Papaya-Regel“ lockert und beim Finale auf eine Stallorder setzt, ist aktuell fraglich. Teamchef Andrea Stella hatte in Doha betont, Oscar Piastri könne noch immer Weltmeister werden. Ob der 24-Jährige am Sonntag seinem Teamkollegen Lando Norris im Fall der Fälle Platz machen muss, wird sich erst weisen.
McLaren hat sich mit Patzern jedenfalls selbst in die Bredouille gebracht, einen komfortablen Vorsprung verspielt und somit diese Ausgangslage ermöglicht. So wäre ohne die Disqualifikation in Las Vegas beider Piloten aufgrund zu dünner Bodenplatten auch der Fahrertitel bereits fix in den Händen des alten und neuen Konstrukteursweltmeisters und das erste Titeldouble des Rennstalls seit 1998 vorzeitig garantiert.
Hier der WM-Stand:
12 Punkte Vorsprung für Norris
Stattdessen verteidigt der WM-Führende Norris nun zwölf Zähler Vorsprung auf Red-Bull-Star Max Verstappen. Teamkollege Piastri hat mit 16 Punkten Rückstand die schlechtesten Karten. Er muss in die Top-2 kommen und auf Fehler oder Ausfälle der anderen beiden hoffen.
