Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Was macht McLaren?

„Inakzeptabel!“ Ansage von Russell vor F1-Finale

Formel 1
04.12.2025 15:02
(Bild: EPA/ALI HAIDER)

Gibt’s beim Formel-1-Showdown in Abu Dhabi am Sonntag vielleicht eine Teamorder von McLaren? „Ich denke, dass es inakzeptabel ist, einen Fahrer, der selbst noch im Rennen um die Weltmeisterschaft ist, zu bitten, für den Teamkollegen Platz zu machen“, betont Mercedes-Star George Russell als nicht direkt Beteiligter. Eine klare Ansage!

0 Kommentare

Ob McLaren die sogenannte „Papaya-Regel“ lockert und beim Finale auf eine Stallorder setzt, ist aktuell fraglich. Teamchef Andrea Stella hatte in Doha betont, Oscar Piastri könne noch immer Weltmeister werden. Ob der 24-Jährige am Sonntag seinem Teamkollegen Lando Norris im Fall der Fälle Platz machen muss, wird sich erst weisen.

Lesen Sie auch:
Günther Steiner hat sich gegenüber der „Krone“ einen Tipp zum großen WM-Finale entlocken ...
Formel-1-Showdown
Norris, Max oder Piastri? Steiner legt sich fest
04.12.2025
Showdown in Abu Dhabi
Stallorder bei Finale? McLaren führt Gespräche
04.12.2025

McLaren hat sich mit Patzern jedenfalls selbst in die Bredouille gebracht, einen komfortablen Vorsprung verspielt und somit diese Ausgangslage ermöglicht. So wäre ohne die Disqualifikation in Las Vegas beider Piloten aufgrund zu dünner Bodenplatten auch der Fahrertitel bereits fix in den Händen des alten und neuen Konstrukteursweltmeisters und das erste Titeldouble des Rennstalls seit 1998 vorzeitig garantiert.

Hier der WM-Stand:

12 Punkte Vorsprung für Norris
Stattdessen verteidigt der WM-Führende Norris nun zwölf Zähler Vorsprung auf Red-Bull-Star Max Verstappen. Teamkollege Piastri hat mit 16 Punkten Rückstand die schlechtesten Karten. Er muss in die Top-2 kommen und auf Fehler oder Ausfälle der anderen beiden hoffen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Lando Norris
Abu DhabiDoha
Mercedes-BenzFormel 1McLaren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
316.635 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
136.771 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
125.025 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf