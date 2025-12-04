Kein Comeback? Moto3-Juwel verzichtet auf WM-Platz

Ob er aber wieder in die Moto3-WM zurückkehren wird, bleibt offen. Positiv ist allerdings, dass es ihm wieder besser geht. „Die Rehabilitation verläuft positiv und ich mache wichtige Fortschritte. Das Ziel ist die vollständige Genesung, und ich versuche, dies mit aller Entschlossenheit und Kraft zu erreichen. Ein erster wichtiger Schritt war die Wiedererlangung meiner körperlichen Unabhängigkeit.“