Kein Comeback? Moto3-Juwel verzichtet auf WM-Platz

Eigentlich hatte Noah Dettwiler seinen Platz in der Moto3-WM für das kommende Jahr schon sicher. Doch nach seinem Horror-Crash in Malaysia verzichtet der junge Schweizer nun freiwillig darauf – er möchte sich zunächst vollständig erholen. Ob er nochmal in die Rennserie zurückkehrt, bleibt ungewiss.
„Vor dem Unfall hatte ich mich sehr darauf gefreut, in der nächsten Saison in der Moto3-Weltmeisterschaft mit dem Rennteam SIC58 von Paolo Simoncelli anzutreten“, erklärt Dettwiler in einem Statement auf Instagram. Dieser fixe Startplatz wurde ihm auch nach seinem Horror-Crash weiter zugesagt – doch der Schweizer verzichtet nun vorerst darauf.
Deshalb verzichtet er auf den Startplatz
„Derzeit ist leider noch unklar, wann ich wieder vollständig genesen sein werde. Daher wäre es nicht richtig, einen so wichtigen Weg einzuschlagen, ohne ausreichende Gewissheit zu haben“, erklärt der 20-Jährige seine Beweggründe. Der Motorsport bleibe aber seine Leidenschaft.
Ob er aber wieder in die Moto3-WM zurückkehren wird, bleibt offen. Positiv ist allerdings, dass es ihm wieder besser geht. „Die Rehabilitation verläuft positiv und ich mache wichtige Fortschritte. Das Ziel ist die vollständige Genesung, und ich versuche, dies mit aller Entschlossenheit und Kraft zu erreichen. Ein erster wichtiger Schritt war die Wiedererlangung meiner körperlichen Unabhängigkeit.“
