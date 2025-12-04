Neue Regeln in Italien
Cashback bei Stau: So profitieren die Österreicher
Endlich einmal eine gute Nachricht: Italien wird – wie berichtet – bald Autofahrern Geld zurückerstatten, die in einen Stau geraten und deshalb Zeit verlieren. Doch was bedeutet diese kleine Revolution für österreichische Urlauber? Und was ist, wenn jemand drei Stunden auf der Raststätte Kaffee trinkt, um sich Geld zurückzuholen? Krone+ hat sich diese und auch andere Neuigkeiten in Italien angesehen und zeigt, warum ein offenes Fenster teuer werden kann.
Im Zentrum der aufsehenerregenden Reform steht ein automatisiertes Vergleichssystem: Es misst die tatsächliche Fahrzeit gegen eine vorausberechnete Soll-Fahrzeit. Sobald die Abweichung groß genug ist, wird ein regelbasierter Erstattungsanspruch (siehe Grafik unten) ausgelöst. Die italienische Verkehrsregulierungsbehörde betont, dass dadurch faire und nachvollziehbare Entschädigungen gewährleistet seien. Los geht es in zwei Phasen:
