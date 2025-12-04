Cashback bei Stau: So profitieren die Österreicher

Endlich einmal eine gute Nachricht: Italien wird – wie berichtet – bald Autofahrern Geld zurückerstatten, die in einen Stau geraten und deshalb Zeit verlieren. Doch was bedeutet diese kleine Revolution für österreichische Urlauber? Und was ist, wenn jemand drei Stunden auf der Raststätte Kaffee trinkt, um sich Geld zurückzuholen? Krone+ hat sich diese und auch andere Neuigkeiten in Italien angesehen und zeigt, warum ein offenes Fenster teuer werden kann.