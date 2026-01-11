Vorteilswelt
Melbourne ruft

Medwedew und Sabalenka siegen sich vor AO warm!

Tennis
11.01.2026 12:53
Daniil Medwedew
Daniil Medwedew(Bild: AFP/WILLIAM WEST)

Eine Woche vor Beginn der mit umgerechnet 63,42 Millionen Euro dotierten Australian Open haben einige Tennis-Stars schon ihre ersten Titel fixiert!

Daniil Medwedew zeigt sich kurz vor Beginn seines Lieblings-Grand-Slams in Topform. Der Russe holte in Brisbane mit einem 6:2, 7:6(1) über den US-Amerikaner Brandon Nakashima seinen 22. Titel. Mit Turnier-Siegen im Gepäck reisten auch Alexander Bublik (Hongkong), Aryna Sabalenka (Brisbane) und Elina Switolina (Auckland) weiter.

Alexander Bublik erstmals in Top-Ten 
Medwedew stand beim „Happy Slam“ schon dreimal im Endspiel. Brisbane ist für ihn der 22. Schauplatz mit einem Titel-Gewinn, er hat noch nirgends zwei- oder mehrfach triumphiert. Beim ATP-Event in Hongkong sicherte sich der Kasache Alexander Bublik, der aktuelle Kitzbühel-Champion, den Titel nach einem 7:6(2), 6:3 über den topgesetzten Italiener Lorenzo Musetti. Bublik stößt damit erstmals in die Top-Ten vor, Musetti verbessert sich als nun Fünfter erstmals in die Top-5.

Aryna Sabalenka besiegte Marta Kostjuk
Bei den Frauen freute sich die Weltranglisten-Erste Sabalenka über einen perfekten Saisonstart. Sie besiegte im Brisbane-Endspiel die Ukrainerin Marta Kostjuk 6:4, 6:3. Die vierfache Major-Siegerin hatte im Vorjahr in Melbourne im Finale gegen Madison Keys (USA) verloren. Kostjuks Landsfrau Elina Switolina sorgte in Auckland aber doch noch für eine positive Nachricht für das vom Krieg gebeutelte Heimatland. Die Frau von Gael Monfils besiegte im Auckland-Endspiel die Chinesin Wang Xinyu 6:3, 7:6(6).

