Medwedew und Sabalenka siegen sich vor AO warm!

Alexander Bublik erstmals in Top-Ten

Medwedew stand beim „Happy Slam“ schon dreimal im Endspiel. Brisbane ist für ihn der 22. Schauplatz mit einem Titel-Gewinn, er hat noch nirgends zwei- oder mehrfach triumphiert. Beim ATP-Event in Hongkong sicherte sich der Kasache Alexander Bublik, der aktuelle Kitzbühel-Champion, den Titel nach einem 7:6(2), 6:3 über den topgesetzten Italiener Lorenzo Musetti. Bublik stößt damit erstmals in die Top-Ten vor, Musetti verbessert sich als nun Fünfter erstmals in die Top-5.