„Absoluter Holocaust“: Eklat um Rekordtorhüter

Der irische Rekordtorhüter und heutige TV-Experte Shay Given hat mit seiner Analyse zum schottischen Fußball-Meister Celtic Glasgow für einen Eklat gesorgt. Die kurze Amtszeit des französischen Trainers Wilfried Nancy bezeichnete der 134-fache Nationalspieler in einer BBC-Sendung als „absoluten Holocaust“. Später entschuldigte sich Given für die Äußerung. Seine Gage für die Sendung werde er dem Holocaust Educational Trust spenden.
Given hatte in der Sendung die nur 33-tägige Amtszeit von Nancy zunächst als „von Anfang bis Ende furchtbar“ beschrieben, bevor er dann den Holocaust-Vergleich zog. Auf der Plattform X schrieb der frühere Keeper später: „Im Live-Fernsehen habe ich heute Nachmittag ein Wort verwendet, dessen Bedeutung ich nicht vollständig verstanden habe und das ich sicherlich nie wieder verwenden werde.“
Given fügte hinzu: „Wir alle haben Wissenslücken, und ich hoffe, dies als Gelegenheit zu nutzen, mich weiterzubilden.“
