Vorsicht vor Glatteis!

Warmfront bringt Regen und Sonne nach Österreich

Österreich
11.01.2026 14:37

Die neue Woche bringt alles, was das Herz begehrt: Eine Warmfront schiebt sich von Westen über Österreich und bringt Sonne, milde Temperaturen und Regen. Aber auch Schnee und Nebel sind dabei, Geosphere Austria warnt vor Glatteis. 

0 Kommentare

Schon in den frühen Morgenstunden fällt in Vorarlberg und dem Tiroler Oberland leichter Schnee, der sich im Tagesverlauf entlang der Alpennordseite bis in den Osten ausbreitet.

Mit steigenden Temperaturen droht gefrierender Regen auf den noch gefrorenen Straßen, vor allem nördlich des Alpenhauptkammes. Im Süden bleibt es dagegen meist trocken und freundlich. Die Temperaturen liegen am Montag zwischen minus 18 Grad in kalten Tälern und plus vier Grad im Westen.

Auch am Dienstag bleibt Vorsicht geboten: Im Norden und Nordosten lauert weiterhin Glatteis, während der Westen und Süden bereits die ersten Sonnenstrahlen genießen. Die Höchstwerte klettern auf zwei bis neun Grad.

Das wechselhafte Wetter sorgt für glatte Straßen, vereiste Stellen und rutschige Fahrbahnen, auf ...
Das wechselhafte Wetter sorgt für glatte Straßen, vereiste Stellen und rutschige Fahrbahnen, auf denen besondere Vorsicht geboten ist (Symbolbild).(Bild: RuZi - stock.adobe.com)
Österreich
Symbol bedeckt
-5° / -2°
13 km/h
00:11 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-6° / -2°
26 km/h
02:06 h
40 %
Symbol stark bewölkt
-6° / -1°
5 km/h
01:12 h
65 %
Symbol leichter Regen
-2° / 2°
5 km/h
01:26 h
75 %
Symbol bedeckt
-2° / -1°
9 km/h
00:00 h
40 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 4°
4 km/h
03:19 h
45 %
Symbol Nebel
-1° / 2°
8 km/h
00:00 h
25 %
Symbol bedeckt
1° / 5°
17 km/h
00:32 h
30 %
Symbol bedeckt
1° / 3°
14 km/h
00:01 h
45 %
Symbol Nebel
1° / 3°
9 km/h
00:00 h
30 %
Wien
Symbol Schneefall
-5° / 3°
17 km/h
00:12 h
55 %
Symbol stark bewölkt
-7° / -4°
27 km/h
03:23 h
35 %
Symbol Schneefall
-9° / -3°
10 km/h
00:36 h
65 %
Symbol bedeckt
-3° / 4°
17 km/h
00:50 h
55 %
Symbol bedeckt
-2° / -1°
8 km/h
00:17 h
45 %
Symbol wolkig
-2° / 5°
6 km/h
05:25 h
45 %
Symbol Nebel
-2° / 1°
8 km/h
00:01 h
25 %
Symbol bedeckt
-1° / 4°
10 km/h
00:30 h
40 %
Symbol bedeckt
-0° / 3°
11 km/h
00:16 h
45 %
Symbol Nebel
1° / 3°
6 km/h
00:01 h
35 %
St. Pölten
Symbol stark bewölkt
-6° / -0°
5 km/h
02:27 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-6° / 0°
23 km/h
03:28 h
40 %
Symbol stark bewölkt
-7° / -1°
5 km/h
01:23 h
65 %
Symbol leichter Regen
-3° / 2°
6 km/h
00:38 h
70 %
Symbol bedeckt
-3° / -1°
9 km/h
00:00 h
40 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 2°
5 km/h
01:49 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 4°
9 km/h
01:40 h
25 %
Symbol bedeckt
-0° / 5°
20 km/h
00:55 h
35 %
Symbol bedeckt
1° / 3°
16 km/h
00:06 h
45 %
Symbol bedeckt
1° / 5°
12 km/h
01:41 h
35 %
Eisenstadt
Symbol Schneefall
-4° / 2°
8 km/h
00:01 h
65 %
Symbol heiter
-7° / -4°
21 km/h
06:24 h
35 %
Symbol Schneefall
-13° / -4°
3 km/h
00:05 h
75 %
Symbol stark bewölkt
-4° / 3°
6 km/h
03:57 h
55 %
Symbol bedeckt
-3° / -1°
4 km/h
01:00 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 2°
2 km/h
01:56 h
40 %
Symbol bedeckt
-2° / 1°
6 km/h
01:11 h
20 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 3°
5 km/h
02:38 h
45 %
Symbol bedeckt
-3° / 1°
3 km/h
00:40 h
50 %
Symbol Nebel
-0° / 1°
2 km/h
00:45 h
30 %
Linz
Symbol stark bewölkt
-2° / 6°
5 km/h
04:10 h
50 %
Symbol heiter
-5° / 1°
6 km/h
06:39 h
35 %
Symbol bedeckt
-10° / -1°
1 km/h
00:56 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 8°
3 km/h
03:13 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-4° / 5°
3 km/h
03:36 h
40 %
Symbol heiter
-2° / 6°
3 km/h
06:37 h
40 %
Symbol heiter
-1° / 7°
3 km/h
05:55 h
30 %
Symbol wolkig
-2° / 6°
3 km/h
04:50 h
45 %
Symbol bedeckt
1° / 3°
2 km/h
00:01 h
50 %
Symbol stark bewölkt
1° / 5°
3 km/h
01:39 h
45 %
Graz
Symbol bedeckt
-3° / 2°
3 km/h
00:47 h
50 %
Symbol wolkig
-3° / -0°
5 km/h
06:15 h
35 %
Symbol bedeckt
-11° / -3°
5 km/h
01:27 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-6° / 2°
4 km/h
03:14 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-6° / 2°
4 km/h
01:42 h
40 %
Symbol bedeckt
-3° / 2°
3 km/h
01:24 h
40 %
Symbol bedeckt
0° / 5°
4 km/h
00:24 h
30 %
Symbol bedeckt
-1° / 4°
4 km/h
00:49 h
50 %
Symbol leichter Regen
2° / 5°
4 km/h
00:01 h
70 %
Symbol bedeckt
1° / 5°
4 km/h
00:25 h
45 %
Klagenfurt
Symbol Schneefall
-0° / 2°
5 km/h
00:00 h
65 %
Symbol wolkig
-4° / -2°
10 km/h
05:25 h
45 %
Symbol Schneeregen
-11° / 2°
14 km/h
00:02 h
75 %
Symbol wolkig
2° / 7°
9 km/h
03:44 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 5°
10 km/h
03:29 h
45 %
Symbol stark bewölkt
2° / 5°
8 km/h
04:04 h
40 %
Symbol stark bewölkt
-3° / 5°
7 km/h
02:49 h
35 %
Symbol stark bewölkt
-3° / 7°
6 km/h
03:18 h
45 %
Symbol bedeckt
-2° / 2°
4 km/h
01:25 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 3°
10 km/h
03:32 h
35 %
Salzburg
Symbol Schneefall
-1° / 2°
9 km/h
00:09 h
85 %
Symbol starker Schneefall
-2° / 0°
14 km/h
04:19 h
60 %
Symbol Schneeregen
-10° / 3°
8 km/h
00:13 h
70 %
Symbol stark bewölkt
-0° / 7°
6 km/h
03:54 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-3° / 7°
11 km/h
02:22 h
50 %
Symbol wolkig
-2° / 6°
8 km/h
05:47 h
45 %
Symbol stark bewölkt
0° / 9°
22 km/h
01:58 h
45 %
Symbol stark bewölkt
2° / 9°
26 km/h
02:22 h
50 %
Symbol bedeckt
0° / 8°
18 km/h
00:27 h
50 %
Symbol bedeckt
-0° / 8°
14 km/h
01:49 h
40 %
Innsbruck
Symbol Schneefall
0° / 1°
17 km/h
00:00 h
85 %
Symbol stark bewölkt
-2° / -1°
5 km/h
01:37 h
60 %
Symbol Schneeregen
-6° / 5°
16 km/h
00:26 h
75 %
Symbol stark bewölkt
3° / 7°
9 km/h
03:50 h
45 %
Symbol stark bewölkt
1° / 6°
12 km/h
02:56 h
55 %
Symbol stark bewölkt
2° / 5°
10 km/h
02:01 h
60 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 4°
8 km/h
01:44 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 2°
9 km/h
01:50 h
50 %
Symbol leichter Schneefall
-1° / 2°
7 km/h
05:16 h
65 %
Symbol stark bewölkt
-4° / 4°
9 km/h
02:44 h
35 %
Bregenz
Wetterdaten:

Am Mittwoch beruhigt sich das Wetter etwas: Zwischenhocheinfluss sorgt für Nebel und Hochnebel in den Niederungen, besonders zäh bleibt er im Donauraum und Osten. Abseits davon scheint häufig die Sonne. Die Temperaturen pendeln zwischen minus sieben und plus zehn Grad.

Am Donnerstag hält sich in Tälern und Becken zunächst Nebel oder Hochnebel, besonders hartnäckig in Kärnten. Im Donauraum lösen Wolken die Nebeldecke ab, sonst gibt es viel Sonne und kaum Wolken. Meist bleibt es trocken, nur im Norden kann es morgens leicht regnen oder gefrieren. Die Temperaturen liegen tagsüber bei zwei bis neun Grad.

Achtung: Das wechselhafte Wetter sorgt für glatte Straßen, vereiste Stellen und rutschige Fahrbahnen, auf denen besondere Vorsicht geboten ist.

Loading
