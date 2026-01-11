Warmfront bringt Regen und Sonne nach Österreich

Am Donnerstag hält sich in Tälern und Becken zunächst Nebel oder Hochnebel, besonders hartnäckig in Kärnten. Im Donauraum lösen Wolken die Nebeldecke ab, sonst gibt es viel Sonne und kaum Wolken. Meist bleibt es trocken, nur im Norden kann es morgens leicht regnen oder gefrieren. Die Temperaturen liegen tagsüber bei zwei bis neun Grad.