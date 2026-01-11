Slalom der Herren in Adelboden ab 10.30 Uhr LIVE

Heute steht in Adelboden der Slalom der Herren auf dem Programm. Um 10.30 Uhr beginnt das Rennen, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Hier der Zwischenstand:
Der letzte österreichische Slalom-Sieg in Adelboden liegt erst zwei Jahre zurück. 2024 gewann Manuel Feller, der in diesem Winter seinen Ansprüchen weit hinterherfährt. Seinen Kollegen erging es nicht anders, ohne Top-5-Resultat sind die ÖSV-Slalomläufer noch in der Bringschuld.
In den bisherigen fünf Saisonrennen gab es fünf verschiedene Sieger. Zuletzt gewann in Madonna di Campiglio Clement Noel. Der Franzose ist am Chuenisbärgli zudem auch der Vorjahressieger. Damals wurde Fabio Gstrein als Slalom-Fünfter bester Österreicher und erhielt somit auch noch eine Kuhglocke als Geschenk.
