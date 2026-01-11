Slalom der Herren in Adelboden ab 10.30 Uhr LIVE

In den bisherigen fünf Saisonrennen gab es fünf verschiedene Sieger. Zuletzt gewann in Madonna di Campiglio Clement Noel. Der Franzose ist am Chuenisbärgli zudem auch der Vorjahressieger. Damals wurde Fabio Gstrein als Slalom-Fünfter bester Österreicher und erhielt somit auch noch eine Kuhglocke als Geschenk.