Carroll erreicht in Kanada erstes Top-10-Ergebnis!

Buckelpisten-Fahrerin Avital Carroll ist beim Weltcup in Val St. Come in Kanada erstmals in diesem Winter in den Top 10 gelandet!
Im ersten Rennen wurde sie Neunte, es war das Ergebnis der Qualifikation herangezogen worden.
Im zweiten, einem Doppel-Buckelpistenbewerb (Dual Moguls), der im Februar bei den Olympischen Spielen ebenfalls im Programm ist, kam die 29-Jährige auf den 15. Platz.
Weiter geht es am kommenden Wochenende im Waterville Valley Resort in den USA.
