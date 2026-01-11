Seinen Theorien verdanken wir „Alien“ und „E.T.“

Spielberg habe ihm das persönlich gesagt, sagte von Däniken einst. Seinen Ruhm hat der Autor vor allem einer – wissenschaftlich natürlich nicht anerkannten – Hypothese zu verdanken: Demnach waren vor Urzeiten Außerirdische, die von den Erdenbewohnern für Götter gehalten wurden, auf dem blauen Planeten gelandet, hatten ihre Technologien vorgestellt und den menschlichen Genpool veredelt. Er vertrat unter anderem die Ansicht, dass die Pyramiden in Ägypten mithilfe von Aliens gebaut worden seien.