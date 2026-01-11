Erich von Däniken tot
Seinen Theorien verdanken wir „Alien“ und „E.T.“
Der Schweizer Autor und Publizist Erich von Däniken ist am Samstag im Alter von 90 Jahren verstorben. Das teilte ein Vertreter mit und wurde der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Sonntag von Erich von Dänikens Tochter bestätigt.
Der Autor hat Dutzende Bücher über die vermeintlichen Spuren von Aliens auf der Erde geschrieben. Nach eigenen Angaben inspirierte er Hollywood-Größen zu ihren Werken, wie u.a. Ridley Scott („Alien“) und Steven Spielberg („E.T“)
Spielberg habe ihm das persönlich gesagt, sagte von Däniken einst. Seinen Ruhm hat der Autor vor allem einer – wissenschaftlich natürlich nicht anerkannten – Hypothese zu verdanken: Demnach waren vor Urzeiten Außerirdische, die von den Erdenbewohnern für Götter gehalten wurden, auf dem blauen Planeten gelandet, hatten ihre Technologien vorgestellt und den menschlichen Genpool veredelt. Er vertrat unter anderem die Ansicht, dass die Pyramiden in Ägypten mithilfe von Aliens gebaut worden seien.
Dänikens Verlag gab den Tod von „EvD“ auf dessen Twitter-Account bekannt – hier ist der Tweet:
Bücher in über 30 Sprachen übersetzt
Seine Bücher wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt, mit einer weltweiten Auflage von rund 70 Millionen Stück. Im Jahr 1968, in den Anfangsjahren des Raumfahrt-Zeitalters, erschien sein erstes Buch mit dem Titel „Erinnerungen an die Zukunft. Ungelöste Rätsel der Vergangenheit“.
Er deutete darin Rätsel der Menschheit als Beweis für die Besuche der Außerirdischen. So war der biblische Bericht des Propheten Ezechiel (auch: Hesekiel) über die Erscheinung Gottes auf dem Berg Sinai für ihn nichts anderes als die Landung eines Raumschiffs.
Von Däniken war Autodidakt. Er hatte als Koch und Kellner, Barkeeper und Hotelier gearbeitet. Jahrzehntelang vertiefte er sich in Berichte und Bücher und unternahm Hunderte oft abenteuerliche Reisen, um angebliche Spuren der Außerirdischen auf der Erde zu suchen und zu dokumentieren. Auf seinem Youtube-Kanal doziert der gelernte Koch in vielen Vorträgen über abgesandte Astronauten aus dem All. Er erörterte etwa die Frage, ob Außerirdische dieselben Geschlechtsorgane haben wie Menschen.
