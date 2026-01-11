Bocelli singt bei Eröffnungsfeier in Mailand!

Sein Auftritt am 6. Februar im Mailänder San-Siro-Stadion solle eine „Brücke zwischen Musik und Sport“ schlagen und die Reisen und Geschichten der Athletinnen und Athleten widerspiegeln, hieß es. Am 22. August tritt Bocelli mit Orchester und Chor im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf.