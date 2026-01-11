Drei Doppelsitzer-Stockerlplätze für Österreich!

Jetzt LIVE: Wer gewinnt das Springen in Zakopane?
Weltcup im Ticker
Die Kunstbahnrodler Thomas Steu/Wolfgang Kindl sind erstmals in diesem Winter aufs Weltcup-Podest gefahren und haben nach Halbzeitführung Platz zwei hinter den Deutschen Tobias Wendl/Tobias Arlt belegt!
Dritte wurden am Sonntag in Winterberg Juri Gatt/Riccardo Schöpf, Fünfte Yannick Müller/Armin Frauscher.
Selina Egle/Lara Kipp belegten im Frauen-Doppelsitzer ebenfalls Platz zwei.
Auch sie mussten sich einem deutschen Duo beugen, Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal siegten.
