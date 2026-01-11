Ski-Absage: Viele Freiwillige blieben ohne Lohn

„Es ist ein Freiluftsport“

Auch Peter, ein Pongauer, war bereits um vier Uhr Früh auf der Matte gestanden. „Man fährt hier so oft und so lange runter, wie sie (die Verantwortlichen, Anm.) dich brauchen“, sagte er. Die Absage des Super-Gs nahm der Routinier (seit fast 20 Jahren dabei) recht gelassen hin. „Wenn man so etwas öfters macht, weiß man, dass das passieren kann. Es ist ein Freiluftsport.“