Ab 14.30 Uhr LIVE: Österreich trifft auf Slowenien

Nur noch ein Testspiel trennt Österreichs Handballer von der Europameisterschaft in Dänemark. Die Truppe von Teamchef Iker Romero trifft beim Vier-Nationen-Turnier in der Pariser La Defense Arena heute (ab 14.25 Uhr live auf krone.tv) bei der EM-Generalprobe auf Slowenien.