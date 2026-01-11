Lisa Eder verpasst Sieg in Ljubno hauchdünn!

Eder: „Wird schon irgendwann mal kommen“

Prevc überholte damit in der ewigen Bestenliste der Weltcup-Siegerinnen die Norwegerin Maren Lundby. Auf Allzeit-Leaderin Sara Takanashi (63 Siege) fehlt ihr allerdings noch viel. Eder konnte sich nicht wie erhofft erstmals in die Siegerlisten eintragen, sie nahm es aber tapfer. „Es war ein langer Tag, immer wieder Windböen. Als Führende erstmals oben stehen, war nicht grad einfach, aber ich habe im zweiten Sprung einen guten Job gemacht. Ein Punkt ist halt wieder einmal bitter, aber es wird schon irgendwann kommen“, sagte die 24-Jährige, die ihren dritten Gesamtrang weiter festigte.