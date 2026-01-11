Lisa Eder verpasst Sieg in Ljubno hauchdünn!

Lisa Eder hat am Sonntag beim Weltcup der Skispringerinnen in Ljubno erneut hauchdünn ihren ersten Sieg verpasst!
Die nach dem ersten Durchgang führende Salzburgerin musste sich nach einem 92-Meter-Satz von Seriensiegerin Nika Prevc im Finale um nur einen Punkt geschlagen geben. Prevc vor Eder war somit zum vierten Mal in Folge das Endresultat – für die erst 20-jährige Slowenin war es nach dem Heim-Double ihr schon 31. Weltcup-Sieg. Dritte wurde die Deutsche Katharina Schmid.
Julia Mühlbacher wurde nach einem 91-Meter-Sprung mit 82,5 Metern im zweiten Durchgang Elfte. Der Bewerb war von stark wechselnden Windbedingungen geprägt, allein der erste Durchgang dauerte mehr als eine Stunde. Meghann Wadsak holte als 25. wieder Punkte, die ebenfalls qualifizierten Hannah Wiegele und Chiara Kreuzer verpassten das Finale der Top-30.
Das Ergebnis:
Eder: „Wird schon irgendwann mal kommen“
Prevc überholte damit in der ewigen Bestenliste der Weltcup-Siegerinnen die Norwegerin Maren Lundby. Auf Allzeit-Leaderin Sara Takanashi (63 Siege) fehlt ihr allerdings noch viel. Eder konnte sich nicht wie erhofft erstmals in die Siegerlisten eintragen, sie nahm es aber tapfer. „Es war ein langer Tag, immer wieder Windböen. Als Führende erstmals oben stehen, war nicht grad einfach, aber ich habe im zweiten Sprung einen guten Job gemacht. Ein Punkt ist halt wieder einmal bitter, aber es wird schon irgendwann kommen“, sagte die 24-Jährige, die ihren dritten Gesamtrang weiter festigte.
Der Weltcup-Tross fliegt nun nach Asien, wo zunächst Bewerbe in Zhangjiakou (CHN) und dann in Zao und Sapporo (JPN) auf dem Programm stehen. ÖSV-Cheftrainer Thomas Diethart ist zuversichtlich: „Lisa war ganz knapp dran, wir sind happy. Wir fahren mit einem guten Gefühl nach Asien, vor allem, was Lisa betrifft. Sie kann Nika ärgern.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.