Irre Aufholgjagd

Bears bejubeln ersten Play-off-Sieg seit 15 Jahren

US-Sport
11.01.2026 13:15
Bears-Quarterback Caleb Williams
Bears-Quarterback Caleb Williams(Bild: AP/Erin Hooley)

Die Chicago Bears haben in der NFL erstmals seit 15 Jahren wieder ein Play-off-Spiel gewonnen und sich in einem packenden Duell mit den Green Bay Packers durchgesetzt. Beim 31:27 im Soldier Field von Chicago drehten die Gastgeber am Samstag die Partie nach einem frühen 3:21-Rückstand. Die Bears hatten zuletzt vor fünf Jahren am Play-off teilgenommen, der letzte Sieg lag noch länger zurück. Weiter sind auch die Los Angeles Rams nach einem 34:31 gegen die Carolina Panthers.

Noch zu Beginn des Schlussviertels lag Chicago 6:21 hinten. Ein verpasster Extrapunkt und ein vergebenes Field Goal der Packers ließen die Bears um Quarterback Caleb Williams weiter hoffen. Er kam auf 361 Yards Raumgewinn und zwei Touchdown-Pässe. Seine zwei Interceptions spielten am Ende keine Rolle mehr.

Zuvor hatten sich die favorisierten Rams mit unerwartet viel Mühe bei den Panthers durchgesetzt. Ein Touchdown erst 38 Sekunden vor Schluss sicherte Los Angeles das Weiterkommen, nachdem die Panthers im Schlussviertel selbst zweimal in Führung gegangen waren. Rams-Quarterback Matthew Stafford kam auf drei Touchdown-Pässe und 304 Yards Raumgewinn.

