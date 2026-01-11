Bears bejubeln ersten Play-off-Sieg seit 15 Jahren

Die Chicago Bears haben in der NFL erstmals seit 15 Jahren wieder ein Play-off-Spiel gewonnen und sich in einem packenden Duell mit den Green Bay Packers durchgesetzt. Beim 31:27 im Soldier Field von Chicago drehten die Gastgeber am Samstag die Partie nach einem frühen 3:21-Rückstand. Die Bears hatten zuletzt vor fünf Jahren am Play-off teilgenommen, der letzte Sieg lag noch länger zurück. Weiter sind auch die Los Angeles Rams nach einem 34:31 gegen die Carolina Panthers.