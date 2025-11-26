Warum wir uns heuer einen Wichtel ins Haus holen

Ein Wichtel zieht ein

Was es dazu braucht? Eigentlich nur eine kleine Tür an der Wand, die freilich nicht geöffnet werden darf, und etwas Vorbereitung. Wer mag, findet Mini-Möbel, winzige Strickleitern und sonstige putzige Accessoires inzwischen sogar im Buchhandel, Baumarkt – oder im Spielzeugladen „Kinderkram“ in Linz. „Durch Social Media wurde der skandinavische Brauch bei uns bekannt. Immer mehr Kunden interessieren sich für das Wichtel-Zubehör“, weiß Inhaberin Eva Höller, die es selbst schon mit ihrer Jüngsten ausprobiert hat. „Unser Wichtel hat Briefe geschickt, die ich mithilfe von ChatGPT und Canva gestaltet habe, und kleine Streiche gespielt. Einmal hat er sogar den Adventkranz stibitzt!“, lacht die dreifache Mama.