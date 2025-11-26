Die Feiertage können brandgefährlich sein

Kerzen nie unbeaufsichtigt lassen

Dabei gibt es ganz einfache Gegenmittel: Kerzen sollte man nie unbeaufsichtigt lassen, besonders wenn es Haustiere oder Kinder gibt, oder etwa ein Luftzug durch ein offenes Fenster dringt. Ein Augenmerk auf genügend Abstand zwischen Flamme und Reisig oder Deko kann Brände vorbeugen. Gegen Ende der Feiertage sollte man Kerzen gänzlich durch LEDs ersetzen.