Gefahr unterschätzt

Die Feiertage können brandgefährlich sein

Oberösterreich
26.11.2025 13:00
Unterschätzte Gefahr: Ein trockener Christbaum kann innerhalb von Sekunden zum Inferno im Wohnzimmer werden.
Unterschätzte Gefahr: Ein trockener Christbaum kann innerhalb von Sekunden zum Inferno im Wohnzimmer werden.(Bild: Krone KREATIV/BVSOÖ)

Adventkranz, Weihnachtsbaum und brennende Kerzen – da ist gerade jetzt wieder eine brandgefährliche Mischung. Die Gefahr wird noch immer von vielen unterschätzt. Mit diesen einfachen Tipps kommt man unbeschadet durch die Weihnachtszeit.

Brände kennen keine Feiertage, aber die Feiertage erkennt man in der Brandstatistik ganz genau“, warnt Günther Schwabegger, Sprecher der Brandverhütungsstelle Oberösterreich. Alleine Kerzen lösen in Oberösterreich jährlich rund 100 Brände aus, mehr als die Hälfte davon in den Monaten November, Dezember und Jänner. Rund jeder zehnte Brandtote in Österreich fällt einem durch Kerzen ausgelösten Brandereignis zum Opfer.

Trockenes Reisig
Ganz besonders tückisch ist die Weihnachtszeit: An der warmen Wohnungsluft getrocknetes Reisig, entflammbare Dekorationen und zahlreiche Ablenkungen, gepaart mit offenem Feuer, sind brandgefährlich.

Kerzen nie unbeaufsichtigt lassen
Dabei gibt es ganz einfache Gegenmittel: Kerzen sollte man nie unbeaufsichtigt lassen, besonders wenn es Haustiere oder Kinder gibt, oder etwa ein Luftzug durch ein offenes Fenster dringt. Ein Augenmerk auf genügend Abstand zwischen Flamme und Reisig oder Deko kann Brände vorbeugen. Gegen Ende der Feiertage sollte man Kerzen gänzlich durch LEDs ersetzen.

Besonders wichtig: In jedem Fall ein Löschmittel bereithalten – egal ob Wasserkrug, Löschdecke oder Feuerlöscher. Auch ein Rauchmelder kann im Ernstfall Leben retten. CH

Porträt von Constantin Handl
Constantin Handl
Oberösterreich

