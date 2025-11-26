„Neugieriger Besucher“ bestahl Asylwerber

Wurde ein Messer benutzt? Und warum bringt ein „neugieriger“ Familienvater einen Asylwerber um ein Handy und eine Smartwatch, während vorm Heim der minderjährige Sohn wartet? Es gibt noch einige Unklarheiten, die bei diesem undurchsichtigen Coup geklärt werden müssen.
Dieser Diebstahl oder Raub – je nachdem, was es denn war, ist auch für die Exekutive kurios: Ein Pakistani (25) zeigte an, dass er im Asylwerberheim in Kremsmünster von einem Mann mit einem Messer bedroht und von ihm um ein Handy und eine Smartwatch erleichtert worden war.
Grundsätzlich geständig
Die Polizisten konnten den Täter rasch finden und der 42-jährige Familienvater aus Kremsmünster gab auch zu, „aus Neugier“ ins Asylwerberheim hineingegangen zu sein. Und auch, dass er Handy und Uhr mitnahm, während draußen sein zwölfjähriger Sohn wartete, stritt er nicht ab. Ein Messer hatte er auch mit, doch bedroht habe er niemanden. Ein Motiv für die Tat blieb er schuldig.
Täter und Opfer, das seine Habe wieder zurückbekommen hat, hatten sich laut Aussagen noch nie zuvor gesehen. Der diebische Vater wurde jedenfalls bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.
