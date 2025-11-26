„Neugieriger Besucher“ bestahl Asylwerber

Grundsätzlich geständig

Die Polizisten konnten den Täter rasch finden und der 42-jährige Familienvater aus Kremsmünster gab auch zu, „aus Neugier“ ins Asylwerberheim hineingegangen zu sein. Und auch, dass er Handy und Uhr mitnahm, während draußen sein zwölfjähriger Sohn wartete, stritt er nicht ab. Ein Messer hatte er auch mit, doch bedroht habe er niemanden. Ein Motiv für die Tat blieb er schuldig.