Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nur kleine Mängel

Mahlzeit! Bratwürstel bestanden alle Tests

Oberösterreich
26.11.2025 16:30
Bei den Bratwürstel gibts‘s nichts zu meckern. (Symbolbild)
Bei den Bratwürstel gibts‘s nichts zu meckern. (Symbolbild)(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Pünktlich vor dem Bratwürstel-Sonntag hat die Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich Bratwürstel aus dem Handel und von Fleischereien unter die Lupe genommen – mit recht appetitlichem Ergebnis: Gegenüber den Vorjahren habe sich die Qualität deutlich verbessert, keine einzige Probe wurde beanstandet.

0 Kommentare

Elf Proben wurden gezogen, darunter vier Rohwürstel und sieben Brühwürstel. Untersucht wurde sowohl sensorisch als auch mit hygienisch-mikrobiologischen Tests. Dabei wurde bei keiner einzigen Wurst ein Hygienemangel festgestellt. Im Geschmackstest beurteilten Experten im Rahmen einer Verkostung Würze, Fleischgeschmack, Saftigkeit und das Aroma beim Braten.

Starke oder schwache Würzung
Dabei konnten vier Produkte vollständig überzeugen, bei vier weiteren gab es leichte Kritik wegen starker oder schwacher Würzung. Das ist allerdings subjektiv und stellte keinen Beanstandungsgrund dar. Bei drei Proben wurden aber deutlichere Abweichungen festgestellt. So bemängelten die Testpersonen etwa einen alten, sauren oder chemischen Geruch sowie teilweise auch eine schmierige Konsistenz. Dennoch – auch diese sensorischen Mängel beeinträchtigen die grundsätzliche Genusstauglichkeit nicht, so die AK.

Preis ist gestiegen
Der Preis der Würstel ist seit dem letzten AK-Test 2022 deutlich gestiegen. Brühwürstel kosteten heuer zwischen 10,81 und 18,71 Euro pro Kilogramm, das sind 16 Prozent mehr als 2022. Die Rohwürstel lagen heuer zwischen 12,99 und 19,99 Euro pro Kilogramm – rund 18 Prozent mehr als vor drei Jahren.

Vorsicht bei Rohwürsteln
Ob man lieber rohe oder gebrühte Würstel kauft, ist Geschmackssache. Wer Rohwürstel offen beim Fleischhauer kauft, sollte sie allerdings am selben Tag verzehren oder einfrieren, während gebrühte wesentlich länger halten, raten die Konsumentenschützer. Bei verpackter Ware lohnt sich ein Blick auf das Verbrauchs- oder Mindesthaltbarkeitsdatum. Ein säuerlicher Geruch oder eine trübe Flüssigkeit könnten auf beginnenden Verderb hindeuten.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
157.791 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
135.787 mal gelesen
Medizinerin fand Missbrauchsbilder, fotografierte sie und speicherte sie ab. Dafür drohen ihr ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
132.064 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
751 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
669 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Mehr Oberösterreich
Literatur-Trend
Vea Kaiser & Alex Stelzer: Neues Format im Posthof
Nur kleine Mängel
Mahlzeit! Bratwürstel bestanden alle Tests
Mit Messer ins Heim
„Neugieriger Besucher“ bestahl Asylwerber
Konzerte in Linz
Brucknerhaus: Die Giganten der Klassik im Abo
Weniger Asylwerber
Warum das Land jetzt beim Thema Integration spart
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf