Mahlzeit! Bratwürstel bestanden alle Tests

Starke oder schwache Würzung

Dabei konnten vier Produkte vollständig überzeugen, bei vier weiteren gab es leichte Kritik wegen starker oder schwacher Würzung. Das ist allerdings subjektiv und stellte keinen Beanstandungsgrund dar. Bei drei Proben wurden aber deutlichere Abweichungen festgestellt. So bemängelten die Testpersonen etwa einen alten, sauren oder chemischen Geruch sowie teilweise auch eine schmierige Konsistenz. Dennoch – auch diese sensorischen Mängel beeinträchtigen die grundsätzliche Genusstauglichkeit nicht, so die AK.