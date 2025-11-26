Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kläger gibt nicht auf

Letzter Akt beim Streit um das Millionen-Erbe

Oberösterreich
26.11.2025 17:34
Seit Jahren zieht sich ein Streit um eine Liegenschaft in Pasching (Symbolfoto) in die Länge. ...
Seit Jahren zieht sich ein Streit um eine Liegenschaft in Pasching (Symbolfoto) in die Länge. Obwohl die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt hat, ist kein Ende in Sicht. Ein Fortführungsantrag ist geplant.(Bild: MAZ)

Die Staatsanwaltschaft stellte die Ermittlungen in der Causa um eine Liegenschaft im Wert von 25 Millionen Euro in Pasching ein. Drei Personen wurde schwerer Betrug vorgeworfen. Ein Kläger gibt aber nicht auf. Er denkt über einen Fortführungsantrag nach und gibt sich zuversichtlich.

0 Kommentare

Der Streit um das Millionen-Erbe in Pasching geht in die nächste und vermutlich letzte Runde. Wie berichtet, hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) die Ermittlungen gegen eine Anwältin, einen Gutachter und einen Notar eingestellt. Sie wurden verdächtigt, die Demenz einer alten Frau ausgenutzt zu haben, damit sie Übergabe- und Schenkungsverträge sowie eine Vorsorgevollmacht unterschreibt, um damit ihr landwirtschaftliches Anwesen an einen ihren Neffen zu übertragen. Dieser hatte über mehrere Jahrzehnte mit ihr den Hof bewirtschaftet.

Eineinhalb Jahre ermittelt
Ein weiterer Neffe ging rechtlich gegen die Erbschaft vor. Seine Tante soll davor stets betont haben, dass der andere Neffe kein Grundstück von ihr erhalten werde. Nach eineinhalb Jahren stellte die WKStA sämtliche Ermittlungen ein – aus Beweisgründen und wegen eines Gutachtens. Aus diesem geht hervor, dass keine eindeutige Testierunfähigkeit der Frau festgestellt werden kann.

Lesen Sie auch:
In Pasching beschäftigt ein Erbschaftsstreit über mehrere Jahre die Gerichte.
Krone Plus Logo
Schwere Vorwürfe
Zehn Jahre Haft drohten – Trio darf jetzt aufatmen
26.11.2025


Gegen die Einstellung der Ermittlungen besteht nur noch eine einzige rechtliche Möglichkeit – ein Fortführungsantrag. Dem Vernehmen nach denkt der nicht bedachte Neffe über diesen Weg nach. Er sei zuversichtlich, dass der Fall doch noch positiv für ihn ausgehen kann.

Letzte rechtliche Möglichkeit
Ob die Ermittlungen fortgeführt werden, ist fraglich. Voraussetzung ist der Beweis dafür, dass bei der Einstellung der Ermittlung Gesetze verletzt oder unrichtig angewendet wurden oder es erhebliche Bedenken gegen jene Tatsachen gibt, aufgrund derer es zu der Einstellung gekommen ist. Ist die Staatsanwaltschaft allerdings der Ansicht, dass der Antrag nicht berechtigt ist, muss sie ihn dem Gericht weiterleiten, ein Senat von drei Richter entscheidet, ob weiter ermittelt werden muss.

Porträt von Mario Zeko
Mario Zeko
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
157.791 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
135.787 mal gelesen
Medizinerin fand Missbrauchsbilder, fotografierte sie und speicherte sie ab. Dafür drohen ihr ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
132.064 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
751 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
669 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Mehr Oberösterreich
Kläger gibt nicht auf
Letzter Akt beim Streit um das Millionen-Erbe
Literatur-Trend
Vea Kaiser & Alex Stelzer: Neues Format im Posthof
Nur kleine Mängel
Mahlzeit! Bratwürstel bestanden alle Tests
Mit Messer ins Heim
„Neugieriger Besucher“ bestahl Asylwerber
Konzerte in Linz
Brucknerhaus: Die Giganten der Klassik im Abo
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf