Letzter Akt beim Streit um das Millionen-Erbe



Gegen die Einstellung der Ermittlungen besteht nur noch eine einzige rechtliche Möglichkeit – ein Fortführungsantrag. Dem Vernehmen nach denkt der nicht bedachte Neffe über diesen Weg nach. Er sei zuversichtlich, dass der Fall doch noch positiv für ihn ausgehen kann.

Letzte rechtliche Möglichkeit

Ob die Ermittlungen fortgeführt werden, ist fraglich. Voraussetzung ist der Beweis dafür, dass bei der Einstellung der Ermittlung Gesetze verletzt oder unrichtig angewendet wurden oder es erhebliche Bedenken gegen jene Tatsachen gibt, aufgrund derer es zu der Einstellung gekommen ist. Ist die Staatsanwaltschaft allerdings der Ansicht, dass der Antrag nicht berechtigt ist, muss sie ihn dem Gericht weiterleiten, ein Senat von drei Richter entscheidet, ob weiter ermittelt werden muss.