Freund fand Stockschützen tot in eiskaltem Bach

Kinder davor bewahrt, Toten zu sehen

Wenig später machte er die schreckliche Entdeckung. „Ich musste sehr genau schauen, weil man den Roland – er war dunkel gekleidet – kaum gesehen hat. Er ist ganz nah am Ufer getrieben“, so der Freund des Verstorbenen. Er habe dann die Rettungskräfte alarmiert – und nicht nur das. „Um diese Zeit gehen an dieser Stelle viele Schulkinder vorbei. Ich habe geschaut, dass niemand von den Kleinen die Leiche sieht“, schildert Andreas R. die heikle Situation.