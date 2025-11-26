Sigi liebt Tiere, Riesenräder und Luftballone

Der 62-Jähriger aus dem Mühlviertel in Oberösterreich leidet an Autismus-Spektrum und kann sich mit Worten nicht ausdrücken. Was nicht heißt, dass der Mann nicht viele Interessen und Hobby hat. Er wünscht sich technische, visuelle Hilfsmittel.
Sigi sitzt am Tisch seines Zimmers und sucht eifrig nach passenden Teilchen, um sein Tierpuzzle vervollständigen zu können. Dabei ist er hoch konzentriert. Als es geschafft ist, lacht er laut auf, klatscht freudig in die Hände und strahlt stolz über das ganze Gesicht.
Gestik, Mimik, Laute
Der 62-jährige Mann lebt in einer betreuten Einrichtung in Urfahr-Umgebung. Er leidet seit der Geburt an einer Autismus-Spektrum-Störung. Sigi kann sich Mitmenschen gegenüber nicht mit Worten mitteilen. Doch er findet meist Mittel und Wege, wie er seine Bedürfnisse anderen verständlich machen kann. „Das geschieht mit Gesten, Mimik und Lauten – er hat sogar eigene Gebärden erfunden, mit denen er kommuniziert“, sagt Betreuerin Carola.
Gelingt ihm das aber trotz mehrmaliger Versuche nicht, lässt er den Kopf hängen, zieht sich zurück und wird traurig. Aus diesem Grund ist Sigis größter Wunsch, neue technische Hilfsmittel zu bekommen, die seine Kommunikation noch besser unterstützen.
Wenn Sie Sigi helfen möchten, spenden Sie bitte unter dem Kennwort „Luftballon“ auf unser „Krone“-Sonderkonto bei der Hypo OÖ: IBAN: AT76 5400 0000 0040 0002; BIC: OBLAAT2L
Wenn Sie mittels Online-Banking spenden wollen, achten Sie bitte darauf, dass beim Kontonamen „Verein Krone-Leser helfen“ angeführt ist. Die Spender werden wahlweise namentlich in unserer Zeitung veröffentlicht. Sollten Sie anonym bleiben wollen, ersuchen wir Sie, das im Feld „Verwendungszweck“ extra anzuführen. Die Spenden sind steuerlich absetzbar!
„Er bräuchte einen Boardmaker und eine interaktive Symboltafel. Damit könnte er seinen Tages- und Wochenablauf besser verstehen – etwa, wann in seiner Werkstätte die Mittagspause stattfindet oder welche Tätigkeiten als nächstes anstehen“, erklärt Carola. Derartige visuelle Hilfen würden dem Mühlviertler mehr Sicherheit und Orientierung geben.
Geselligkeit wird großgeschrieben
Sigi ist ein fröhlicher, freundlicher Mensch, der gerne mit anderen in Kontakt tritt. Er liebt es, in einer gemütlichen Runde zu sitzen, wo angenehm geplaudert wird, und genießt dabei Kaffee und Kuchen oder eine Mehlspeise. “Er ist aber auch ein großer Tierfreund, mag vor allem Pferde, Katzen, Hunde und Hasen“, verrät die Betreuerin. Sigi liebt es, Tiere zu beobachten und zu streicheln. Dabei ist ihm egal, ob diese lebendig oder aus Stoff sind. In seinem Bett hat er jede Menge Kuscheltiere. Manche von ihnen können wiehern, miauen oder bellen. „Er macht dann deren Laute nach“, so die 35-Jährige.
Der 62-Jährige hat auch ein Faible für Riesenräder. Besuche im Wiener Prater stellen für ihn stets Höhepunkte dar. Sigi arbeitet aber auch gerne mit Knetmasse oder fädelt Perlen auf Schnüre. „Er fertigt Halsketten, mit denen er auch uns eine Freude bereiten möchte.“ Und er trägt fast immer bunte Luftballone mit sich, die ihm ein Sicherheitsgefühl vermitteln.
Dank der großen „Krone“-Familie werden seine Wünsche hoffentlich bald in Erfüllung gehen.
