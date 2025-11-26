Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sieben noch unterwegs

Feuerwehrleute auf Jagd nach ausgerissenen Rindern

Oberösterreich
26.11.2025 20:00
Für die Feuerwehrleute ist es ein Katz-und-Maus-Spiel
Für die Feuerwehrleute ist es ein Katz-und-Maus-Spiel(Bild: FF Helfenberg)

Bereits am Dienstag waren einem Bauern in Helfenberg (OÖ) 17 Rinder ausgebüxt. Bis Mittwochabend gelang es Mühlviertler Feuerwehrleuten zwar, zehn der Tiere wieder einzufangen, doch sieben weitere sind nach wie vor im Raum Helfenberg unterwegs.

0 Kommentare

Die aus insgesamt 17 Tieren bestehende Rinderherde war einem Landwirt in der Ortschaft Altenschlag bei Helfenberg am Dienstag ausgerissen. Der Mann bat daraufhin die Feuerwehr Altenschlag um Mithilfe bei der Suche und dem Einfangen der Kühe. Doch das gestaltet sich alles andere als einfach. Bis zum frühen Abend gelang es nicht, die Ausreißer wieder zurück in den Stall zu bringen.

Die Feuerwehrleute bewaffneten sich sicherheitshalber mit Stöcken.
Die Feuerwehrleute bewaffneten sich sicherheitshalber mit Stöcken.(Bild: FF Helfenberg)

Kein Drohneneinsatz möglich
Ab Mittwochfrüh wurde dann weitergesucht und um 12.42 Uhr schließlich via Sirene auch die Feuerwehren Ahorn und Helfenberg nachalarmiert. Auch eine Drohne der Feuerwehr Haslach wurde angefordert, doch diese konnte aufgrund von Nebel und Schneefall nicht eingesetzt werden. Laut Auskunft eines Tierarztes war auch eine Betäubung der Rinder nicht möglich.

Mit vereinten Kräften gelang es den eingesetzten Kräften schließlich, bis Mittwochabend zehn Tiere einzufangen. Sieben weitere sind aber nach wie vor im Raum Helfenberg unterwegs.

Die Ausreißer flüchteten in den Wald und versteckten sich im Dickicht.
Die Ausreißer flüchteten in den Wald und versteckten sich im Dickicht.(Bild: FF Helfenberg)

Gefährliche Situationen
Aufgrund der einsetzenden Dunkelheit und der zunehmenden Unruhe der Tiere durch Reflektoren und Taschenlampen hatte die Suche gegen 17 Uhr abgebrochen werden müssen. Denn schließlich war die Situation für die Einsatzkräfte auch gefährlich geworden, nachdem einzelne Rinder bereits auf sie losgegangen waren. Am Donnerstag soll die Aktion fortgesetzt werden.

Porträt von Jürgen Pachner
Jürgen Pachner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
158.248 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
143.523 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
138.424 mal gelesen
Medizinerin fand Missbrauchsbilder, fotografierte sie und speicherte sie ab. Dafür drohen ihr ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Kanzler ist zurück: „Zeit des Redens ist vorbei“
789 mal kommentiert
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
751 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Mehr Oberösterreich
Sieben noch unterwegs
Feuerwehrleute auf Jagd nach ausgerissenen Rindern
„Haben gute Abdeckung“
Hofer will keinen einzigen Unimarkt übernehmen
Schock und Trauer
Freund fand Stockschützen tot in eiskaltem Bach
Kläger gibt nicht auf
Letzter Akt beim Streit um das Millionen-Erbe
Literatur-Trend
Vea Kaiser & Alex Stelzer: Neues Format im Posthof
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf