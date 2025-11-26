Feuerwehrleute auf Jagd nach ausgerissenen Rindern

Die aus insgesamt 17 Tieren bestehende Rinderherde war einem Landwirt in der Ortschaft Altenschlag bei Helfenberg am Dienstag ausgerissen. Der Mann bat daraufhin die Feuerwehr Altenschlag um Mithilfe bei der Suche und dem Einfangen der Kühe. Doch das gestaltet sich alles andere als einfach. Bis zum frühen Abend gelang es nicht, die Ausreißer wieder zurück in den Stall zu bringen.