Vea Kaiser & Alex Stelzer: Neues Format im Posthof

Literatur boomt, neue Formate entstehen: Im Linzer Posthof fand erstmals „Alex. Ein Buch“ statt. Der bekannte Kult-Buchhändler Alex Stelzer plauderte mit der Bestseller-Autorin Vea Kaiser übers Schreiben, das Büchermachen und den Literaturbetrieb.
Der „Buchhändler der Herzen“ vieler Linzer Leserinnen und Leser, Alex Stelzer, präsentierte im Posthof mit Erfolgsautorin Vea Kaiser ein neues und erfrischendes Format der Literaturvermittlung. Es heißt „Alex. Ein Buch.“
Mit der Niederösterreicherin, die sich derzeit auf Lesetour mit ihrem neuen Bestseller „Fabula Rasa“ (Kiepenheuer & Witsch) befindet, hat sich „der Alex“ den idealen Gast für sein Debüt im Posthof ausgesucht.
Die Autorin, die 2012 mit ihrem Erstling „Blasmusikpop“ zum Jungstar der deutschen Literaturszene avancierte, entpuppte sich als Plaudertasche. Weit weg von einer klassischen Lesung oder einem trockenen Literaturdiskurs gab sie Einblick in ihr Autorinnenleben, in ihre Herangehensweise ans Schreiben, Motivation, Ideenfindung und Recherche. Unterhaltsam, authentisch und interessant!
Vea Kaiser hat Bestseller-Status
Sechs Jahre mussten ihre Fans auf einen neuen Roman der inzwischen 37-Jährigen warten. Zwei Manuskripte landeten in dieser Zeit im Papierkorb – bis ihr „Fabula Rasa“ gelang.
Kaisers Protagonistin Angelika Moser zweigt an ihrem Arbeitsplatz, einem typischen Wiener Grand Hotel, Millionen ab. „Aus Mutterliebe“, wie ihre Schöpferin, selbst Mutter zweier Söhne, im fast ausverkauften Posthof emotional betont.
Heldin mit Leidenschaften
„Fabula Rasa“ erzählt in typischer Vea Kaiser-Manier nicht nur ein kriminelles Frauenleben, sondern stellt auch Fragen nach Geschlechterklischees, schließlich sind in der Realität die meisten Betrüger Männer. Das Buch lässt aber auch leidenschaftlich und unterhaltsam in die Maschinerie eines vornehmen Hotelbetriebes blicken.
Einige Posthof-Besucher hätten sich vielleicht mehr gelesene Ausschnitte aus dem neuen Buch gewünscht. Es machte aber auch sehr viel Spaß, die Autorin besser kennenzulernen. „Alex. Ein Buch“ ist ein Format im Posthof, von dem man sich unbedingt eine Fortsetzung wünscht. Kaiser liest übrigens am 5. 12. in Puchberg/Wels. Claudia Tröster
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.