Vea Kaiser & Alex Stelzer: Neues Format im Posthof

Einige Posthof-Besucher hätten sich vielleicht mehr gelesene Ausschnitte aus dem neuen Buch gewünscht. Es machte aber auch sehr viel Spaß, die Autorin besser kennenzulernen. „Alex. Ein Buch“ ist ein Format im Posthof, von dem man sich unbedingt eine Fortsetzung wünscht. Kaiser liest übrigens am 5. 12. in Puchberg/Wels. Claudia Tröster