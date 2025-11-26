Vorteilswelt
Literatur-Trend

Vea Kaiser & Alex Stelzer: Neues Format im Posthof

Oberösterreich
26.11.2025 17:00
Vea Kaiser sprach mit Alex Stelzer, der viele Jahre eine Buchhandlung in Linz führte, über den ...
Vea Kaiser sprach mit Alex Stelzer, der viele Jahre eine Buchhandlung in Linz führte, über den Literaturbetrieb.(Bild: Reinhard Winkler)

Literatur boomt, neue Formate entstehen: Im Linzer Posthof fand erstmals „Alex. Ein Buch“ statt. Der bekannte Kult-Buchhändler Alex Stelzer plauderte mit der Bestseller-Autorin Vea Kaiser übers Schreiben, das Büchermachen und den Literaturbetrieb.

Der „Buchhändler der Herzen“ vieler Linzer Leserinnen und Leser, Alex Stelzer, präsentierte im Posthof mit Erfolgsautorin Vea Kaiser ein neues und erfrischendes Format der Literaturvermittlung. Es heißt „Alex. Ein Buch.“

Mit der Niederösterreicherin, die sich derzeit auf Lesetour mit ihrem neuen Bestseller „Fabula Rasa“ (Kiepenheuer & Witsch) befindet, hat sich „der Alex“ den idealen Gast für sein Debüt im Posthof ausgesucht.

Die Autorin, die 2012 mit ihrem Erstling „Blasmusikpop“ zum Jungstar der deutschen Literaturszene avancierte, entpuppte sich als Plaudertasche. Weit weg von einer klassischen Lesung oder einem trockenen Literaturdiskurs gab sie Einblick in ihr Autorinnenleben, in ihre Herangehensweise ans Schreiben, Motivation, Ideenfindung und Recherche. Unterhaltsam, authentisch und interessant!

Vea Kaiser hat Bestseller-Status
Sechs Jahre mussten ihre Fans auf einen neuen Roman der inzwischen 37-Jährigen warten. Zwei Manuskripte landeten in dieser Zeit im Papierkorb – bis ihr „Fabula Rasa“ gelang.

Kaisers Protagonistin Angelika Moser zweigt an ihrem Arbeitsplatz, einem typischen Wiener Grand Hotel, Millionen ab. „Aus Mutterliebe“, wie ihre Schöpferin, selbst Mutter zweier Söhne, im fast ausverkauften Posthof emotional betont. 

Heldin mit Leidenschaften
„Fabula Rasa“ erzählt in typischer Vea Kaiser-Manier nicht nur ein kriminelles Frauenleben, sondern stellt auch Fragen nach Geschlechterklischees, schließlich sind in der Realität die meisten Betrüger Männer. Das Buch lässt aber auch leidenschaftlich und unterhaltsam in die Maschinerie eines vornehmen Hotelbetriebes blicken.

Einige Posthof-Besucher hätten sich vielleicht mehr gelesene Ausschnitte aus dem neuen Buch gewünscht. Es machte aber auch sehr viel Spaß, die Autorin besser kennenzulernen. „Alex. Ein Buch“ ist ein Format im Posthof, von dem man sich unbedingt eine Fortsetzung wünscht. Kaiser liest übrigens am 5. 12. in Puchberg/Wels. Claudia Tröster

