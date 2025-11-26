Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Haben gute Abdeckung“

Hofer will keinen einzigen Unimarkt übernehmen

Oberösterreich
26.11.2025 19:00
Der Nahversorger verkauft alle seine 91 Filialen.
Der Nahversorger verkauft alle seine 91 Filialen.(Bild: APA/TEAM FOTOKERSCHI)

Spar will 23 Filialen des Nahversorgers Unimarkt übernehmen, die Rewe-Gruppe (zu ihr gehören etwa Billa) 21. Damit sind immer noch mehr als die Hälfte der Standorte vakant. Im Poker um die Supermärkte nimmt sich nun Hofer gegenüber der „Krone“ erstmals selbst aus dem Spiel.

0 Kommentare

Ende September gab Unimarkt bekannt, sich aus dem Filialgeschäft komplett zurückzuziehen und alle 91 Filialen zu verkaufen. Seitdem läuft der Verhandlungspoker über die Standorte – Kunden bangen um ihren Nahversorger, die Beschäftigten um ihren Arbeitsplatz. Etwas weniger als die Hälfte der Unimarkt-Filialen hat mittlerweile einen Abnehmer gefunden, doch die weitere Suche nach Käufern dürfte schwierig werden.

Denn mit Hofer nimmt sich jetzt ein großer Lebensmittelhändler selbst aus dem Spiel: „Seitens Hofer besteht kein Interesse, Standorte von Unimarkt zu übernehmen“, heißt es in einer Stellungnahme gegenüber der „Krone“. Die Begründung des Diskonters: „Mit rund 540 Filialen haben wir österreichweit aktuell schon eine sehr gute Abdeckung – im Durchschnitt kann jeder Österreicher eine Hofer Filiale in weniger als 15 Minuten erreichen.“

Zitat Icon

Seitens Hofer besteht kein Interesse, Standorte von Unimarkt zu übernehmen.

Stellungnahme von Hofer

Kartellrechtliche Prüfung noch ausständig
Spar hatte, wie berichtet, in der Vorwoche angekündigt, 23 Filialen von Unimarkt kaufen zu wollen. Am Mittwoch zog die Rewe-Gruppe nach und gab bekannt, 21 Unimärkte übernehmen zu wollen. Die Mehrheit davon will Rewe als Adeg-Geschäfte betreiben, einige Standorte sollen zu Billa- oder Penny-Filialen werden. Um welche Standorte es sich handelt und wie hoch der Kaufpreis ist, will (noch) niemand der Beteiligten verraten.

Ganz fix ist der Deal ohnehin noch nicht: Noch ausständig ist die kartellrechtliche Prüfung und Freigabe der Übernahmen durch die Bundeswettbewerbsbehörde. Stimmt sie den Käufen durch Spar und Rewe zu, wären 44 der bundesweit 91 Unimärkte „gerettet“.

Nur 18 von 45 Filialen in OÖ vergeben
In Oberösterreich – hier hat Unimarkt seinen Sitz und die meisten Standorte, siehe Grafik unten – schaut es aber bedeutend düsterer aus: Spar (fünf) und Rewe (13) wollen im Land ob der Enns zusammen nur 18 der insgesamt 45 Unimarkt-Filialen übernehmen.

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Bis Jahresende soll entschieden werden
Für die restlichen Standorte bleibt nach dem Aus von Hofer von den großen Lebensmittelhändlern noch Lidl übrig. Ja, man wolle expandieren, heißt es von dort auf Anfrage – „aber nicht um jeden Preis.“ Aktuell prüfe Lidl „einige konkrete Standorte bezüglich einer Übernahme inklusive Personal.“

Lesen Sie auch:
Rewe schlägt auch zu
Jede zweite Unimarkt-Filiale ist vorerst gerettet
26.11.2025
Spar übernimmt
Die erste Nachfolge für Unimarkt-Filialen ist fix
20.11.2025
Filialen zum Verkauf
Unimarkt sperrt zu: 620 Mitarbeiter vor Jobverlust
30.09.2025

Bis Jahresende will Unimarkt jedenfalls Entscheidungen zu sämtlichen Filialen treffen. „Die von den aktuellen Vereinbarungen nicht umfassten Standorte sind Teil von Gesprächen mit weiteren Interessenten“, lässt ein Sprecher von Unimarkt wissen.

Porträt von Philipp Stadler
Philipp Stadler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
157.997 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
137.127 mal gelesen
Medizinerin fand Missbrauchsbilder, fotografierte sie und speicherte sie ab. Dafür drohen ihr ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
132.405 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Kanzler ist zurück: „Zeit des Redens ist vorbei“
756 mal kommentiert
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
751 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Mehr Oberösterreich
„Haben gute Abdeckung“
Hofer will keinen einzigen Unimarkt übernehmen
Schock und Trauer
Freund fand Stockschützen tot in eiskaltem Bach
Kläger gibt nicht auf
Letzter Akt beim Streit um das Millionen-Erbe
Literatur-Trend
Vea Kaiser & Alex Stelzer: Neues Format im Posthof
Nur kleine Mängel
Mahlzeit! Bratwürstel bestanden alle Tests
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf