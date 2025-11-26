Hofer will keinen einzigen Unimarkt übernehmen

Kartellrechtliche Prüfung noch ausständig

Spar hatte, wie berichtet, in der Vorwoche angekündigt, 23 Filialen von Unimarkt kaufen zu wollen. Am Mittwoch zog die Rewe-Gruppe nach und gab bekannt, 21 Unimärkte übernehmen zu wollen. Die Mehrheit davon will Rewe als Adeg-Geschäfte betreiben, einige Standorte sollen zu Billa- oder Penny-Filialen werden. Um welche Standorte es sich handelt und wie hoch der Kaufpreis ist, will (noch) niemand der Beteiligten verraten.