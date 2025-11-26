Warum das Land jetzt beim Thema Integration spart

Zehn Prozent integrationsunwillig

So sei die Zahl der Menschen in Grundversorgung (Asylwerber und Ukraine-Vertriebene) seit November 2024 von 3736 auf 2388 zurückgegangen. Dazu komme, dass von den gut 280.000 Personen mit Migrationshintergrund, die aktuell in OÖ leben, 70 Prozent ohnehin bereits gut integriert seien. 20 Prozent seien Neuzugewanderte oder Geflüchtete, die zwar Integrationswillen zeigen, aber „mit Barrieren kämpfen“ würden. Die restlichen zehn Prozent seien integrationsunwillig.