Brucknerhaus: Die Giganten der Klassik im Abo

Als Weltstar am Cello gilt mittlerweile die Salzburgerin, die 30-jährige Julia Hagen. Sie tritt mit dem hr-Sinfonieorchester unter Alain Altinoglu auf (2. März 2027). Und: Nicolas Altstaedt ist ebenfalls einer der gefragtesten Cellisten weltweit. Er ist nicht nur technisch brillant, sondern geht auch programmatisch neue Wege.

In Linz tritt er mit dem Budapest Festival Orchestra (24. Mai 2027) auf, eines der zehn führenden Orchester. Am Programm steht u. a. Bruckner.