Tierfreunde wütend über „Vogelfang“ als Kulturerbe

Und tatsächlich: Seit dem frühen 20. Jahrhundert hat sich die „Jagd des kleinen Mannes“ professionalisiert, die Fangregeln wurden immer weiter eingeengt. Heute dürfen pro Saison maximal 550 Vögel pro Art gefangen werden – zumindest offiziell. Für die sogenannten Lockvögel, die für die Jagd auf Artgenossen herhalten müssen, gilt diese Begrenzung nicht. Sie bleiben ihr ganzes Leben lang hinter Gittern.