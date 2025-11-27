Lenker bei Unfall auf Passstraße schwer verletzt

Ein Unfall mit zwei Autos, einem Kleintransporter und einem Sattelzug auf der B138 Pyhrnpass Straße bei St. Pankraz (OÖ) forderte am Donnerstag in den frühen Morgenstunden eine schwer verletzte Person. Fünf weitere Beteiligte kamen mit dem Schrecken davon, die Straße war im Morgenverkehr gesperrt.
Ein Unfall mit zwei Autos, einem Kleintransporter und einem Sattelzug auf der B138 Pyhrnpass Straße bei St. Pankraz forderte am Donnerstag gegen 4.30 Uhr eine schwer verletzte Person. Fünf weitere Beteiligte kamen mit dem Schrecken davon, die Straße war im Morgenverkehr gesperrt. Die Strecke dient während einer baustellenbedingten Sperre der A9 Pyhrnautobahn über die Nachtstunden als Umleitungsstrecke. Im dichten Verkehr kam es im Bereich Schalchgraben zu dem schweren Verkehrsunfall.
Eine Person schwer verletzt
Eine Person wurde mit Unterstützung der Feuerwehr aus einem der verunfallten Pkw befreit. Die schwer verletzte Person wurde nach notärztlicher Erstversorgung in den Schockraum im Klinikum Wels eingeliefert. Fünf weitere Unfallbeteiligte kamen mit dem Schrecken davon, ein Transport ins Krankenhaus war nicht notwendig.
Verkehrschaos folgte
Nach der polizeilichen Unfallaufnahme musste der Lkw von einem Lkw-Bergeunternehmen geborgen werden. Die B138 Pyhrnpass Straße war für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Ein Ausweichen war aufgrund der Sperre der A9-Pyhrnautobahn ebenso nicht möglich. Danach konnte der Verkehr einerseits über die zwischenzeitlich wieder freigegebene A9 Pyhrnautobahn ausweichen, die im Stau wartenden Fahrzeuge wurden wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.
