Lenker bei Unfall auf Passstraße schwer verletzt

Ein Unfall mit zwei Autos, einem Kleintransporter und einem Sattelzug auf der B138 Pyhrnpass Straße bei St. Pankraz forderte am Donnerstag gegen 4.30 Uhr eine schwer verletzte Person. Fünf weitere Beteiligte kamen mit dem Schrecken davon, die Straße war im Morgenverkehr gesperrt. Die Strecke dient während einer baustellenbedingten Sperre der A9 Pyhrnautobahn über die Nachtstunden als Umleitungsstrecke. Im dichten Verkehr kam es im Bereich Schalchgraben zu dem schweren Verkehrsunfall.

Eine Person schwer verletzt

Eine Person wurde mit Unterstützung der Feuerwehr aus einem der verunfallten Pkw befreit. Die schwer verletzte Person wurde nach notärztlicher Erstversorgung in den Schockraum im Klinikum Wels eingeliefert. Fünf weitere Unfallbeteiligte kamen mit dem Schrecken davon, ein Transport ins Krankenhaus war nicht notwendig.