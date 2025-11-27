Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sechs Beteiligte

Lenker bei Unfall auf Passstraße schwer verletzt

Oberösterreich
27.11.2025 08:36
Das Fahrzeug wurde schwer beschädigt
Das Fahrzeug wurde schwer beschädigt(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

Ein Unfall mit zwei Autos, einem Kleintransporter und einem Sattelzug auf der B138 Pyhrnpass Straße bei St. Pankraz (OÖ) forderte am Donnerstag in den frühen Morgenstunden eine schwer verletzte Person. Fünf weitere Beteiligte kamen mit dem Schrecken davon, die Straße war im Morgenverkehr gesperrt.

0 Kommentare

Ein Unfall mit zwei Autos, einem Kleintransporter und einem Sattelzug auf der B138 Pyhrnpass Straße bei St. Pankraz forderte am Donnerstag gegen 4.30 Uhr eine schwer verletzte Person. Fünf weitere Beteiligte kamen mit dem Schrecken davon, die Straße war im Morgenverkehr gesperrt. Die Strecke dient während einer baustellenbedingten Sperre der A9 Pyhrnautobahn über die Nachtstunden als Umleitungsstrecke. Im dichten Verkehr kam es im Bereich Schalchgraben zu dem schweren Verkehrsunfall.

Eine Person schwer verletzt
Eine Person wurde mit Unterstützung der Feuerwehr aus einem der verunfallten Pkw befreit. Die schwer verletzte Person wurde nach notärztlicher Erstversorgung in den Schockraum im Klinikum Wels eingeliefert. Fünf weitere Unfallbeteiligte kamen mit dem Schrecken davon, ein Transport ins Krankenhaus war nicht notwendig.

Verkehrschaos folgte
Nach der polizeilichen Unfallaufnahme musste der Lkw von einem Lkw-Bergeunternehmen geborgen werden. Die B138 Pyhrnpass Straße war für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Ein Ausweichen war aufgrund der Sperre der A9-Pyhrnautobahn ebenso nicht möglich. Danach konnte der Verkehr einerseits über die zwischenzeitlich wieder freigegebene A9 Pyhrnautobahn ausweichen, die im Stau wartenden Fahrzeuge wurden wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Unfall
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
170.100 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
158.961 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
141.157 mal gelesen
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Kanzler ist zurück: „Zeit des Redens ist vorbei“
810 mal kommentiert
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
751 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
308 Euro im Monat
Mutter fordert von Gemeinde Geld für Privatschule
Sechs Beteiligte
Lenker bei Unfall auf Passstraße schwer verletzt
Mitten auf Rolltreppe
Doris K. stellt Dieb: „Wo ist meine Geldbörse?“
„Krone“-Interview
Christina Kosik: „Ich habe mein Herz geklebt“
Krone Plus Logo
Nächster Gagen-Hammer
Ärztekammer-Vize kassiert 26.000 Euro im Monat
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf