Leitindex ATX knackt Bestmarke nach 18 Jahren

Der heimische Leitindex ATX der Wiener Börse hat am Mittwoch zum Ende der Sitzung seinen alten Höchstwert hinter sich gelassen. Der Index umfasst die 20 größten an der Wiener Börse notierten Unternehmen wie die Erste Bank Group, die Bawag Group oder die OMV. Er schloss bei 5000,70 Punkten um 1,06 Prozent höher als seine bisherige Bestmarke vom 9. Juli 2007 (Schlusskurs) von 4981,87 Punkten. Damals war er im Tagesverlauf sogar kurzzeitig bis 5010,93 Punkte gestiegen.