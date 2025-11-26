Arnautovic: „U17 braucht sonst nicht heimkommen“

Die U17 hatte Österreichs A-Team vor ihrer Abreise nach Katar noch besucht. Rangnick berichtete über eine besondere Motivationsspritze von Österreichs Rekordtorschütze: „Ich kann mich noch erinnern, als Marko Arnautovic gemeint hat, sie sollen schauen, dass sie etwas reißen, sonst brauchen sie nicht nach Hause zu kommen. Das haben sie sich offensichtlich zu Herzen genommen.“