Unterhaltsames Gauner-Drama mit Channing Tatum

Die unglaublichsten Geschichten schreibt das Leben. Wie jene des McDonald’s-Räubers Jeffrey Manchester, der in den 1990ern in mehr als 40 Filialen der beliebten Fast-Food-Kette einstieg – wohlgemerkt übers Dach -, was ihm den Spitznamen Roofman eintrug. Als man ihn doch schnappt und einsperrt, bricht er auf ebenso dreiste Weise aus dem Gefängnis aus. Noch erstaunlicher aber ist, dass er monatelang in einem Spielzeuggeschäft der Kette Toys „R” Us versteckt leben konnte.