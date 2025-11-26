Vorteilswelt
„Der Hochstapler“

Unterhaltsames Gauner-Drama mit Channing Tatum

Unterhaltung
26.11.2025 20:00

Jeffrey Manchester (Channing Tatum), Ex-Army-Ranger und „Roofman“, überfällt Fastfood-Läden, landet im Gefängnis – und bricht aus. Versteckt in einem Spielzeugladen plant er mit Freund Steve (LaKeith Stanfield) die Flucht. Doch Leigh (Kirsten Dunst) bringt sein Leben plötzlich gefährlich aus dem Takt. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zu dieser unterhaltsamen True-Crime-Romanze „Der Hochstapler“.

Die unglaublichsten Geschichten schreibt das Leben. Wie jene des McDonald’s-Räubers Jeffrey Manchester, der in den 1990ern in mehr als 40 Filialen der beliebten Fast-Food-Kette einstieg – wohlgemerkt übers Dach -, was ihm den Spitznamen Roofman eintrug. Als man ihn doch schnappt und einsperrt, bricht er auf ebenso dreiste Weise aus dem Gefängnis aus. Noch erstaunlicher aber ist, dass er monatelang in einem Spielzeuggeschäft der Kette Toys „R” Us versteckt leben konnte.

Channing Tatum als Ex-Ranger und Gauner Jeffrey und Kirsten Dunst als Leigh.
Channing Tatum als Ex-Ranger und Gauner Jeffrey und Kirsten Dunst als Leigh.

Wie sich der Film dieser kriminellen Karriere annimmt, hat Hintersinn. Channing Tatum unterfüttert den Part des Gauners mit jungenhaftem Charme und mit der Tragik eines auf die schiefe Bahn geratenen.

Kirsten Dunst wird Manchesters Weg kreuzen, und ihre Wärme und Empathie lassen ihn auf Erlösung hoffen. Ganz vermag sich der Streifen nicht zu entscheiden, ob er Tragödie, Heist-Movie oder Romance sein möchte. Regisseur Cianfrance sympathisiert etwas zu sehr mit seinem Antihelden, um ihn wirklich kritisch zu durchleuchten.

Porträt von Christina Krisch
Christina Krisch
