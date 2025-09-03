Blauhelme beschossen
Libanon: Israel wirft Granaten nahe UNO-Truppen ab
Das israelische Militär hat nach Angaben der UNO-Friedenstruppe UNIFIL im Libanon mit Drohnen Granaten in der Nähe von Blauhelm-Soldaten abgeworfen. Eine sei im Umkreis von 20 Metern und drei seien im Umkreis von etwa 100 Metern um UNO-Personal und -Fahrzeuge eingeschlagen.
Die Soldaten seien dabei gewesen, Straßensperren zu beseitigen, die den Zugang zu einer ihrer Stellungen versperrt hätten.
„Dies ist einer der schwerwiegendsten Angriffe auf Personal und Eigentum der UNIFIL seit der Vereinbarung zur Einstellung der Feindseligkeiten im vergangenen November“, so die Organisation.
Hier sehen Sie ein Bild der Attacke:
Vergangene Woche hat der UNO-Sicherheitsrat den Friedenseinsatz im Libanon einstimmig bis Ende 2026 verlängert. Danach soll ein einjähriger, geordneter und sicherer Abbau und Abzug der Truppen beginnen.
Auch Österreicher im Einsatz
Aktuell gehören der UNIFIL knapp 10.000 Soldaten an. Größte Truppensteller sind Indonesien, Indien, Ghana, Italien und Nepal. Seit einem Beschluss des Nationalrates vom Oktober 2011 sind auch rund 160 Bundesheer-Soldaten Teil der Truppe.
