Libanon: Israel wirft Granaten nahe UNO-Truppen ab

Nach Kämpfen rund um den Gaza-Krieg gilt seit Ende November zwischen Israel und der pro-iranischen, libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah eine Waffenruhe. Beide Seiten werfen einander regelmäßig Verstöße vor. Israel greift nahezu täglich weiter im Nachbarland an. (Bild: AP/Bilal Hussein (Archivbild))