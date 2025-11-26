Sturm auf Athen: Verstärkung im Extra-Flieger

Die Europa-League-Tabelle wirft Sturm nach vier absolvierten Partien auf Rang 25 aus – genau einen Platz hinter der magischen Grenze, die ein Weiterkommen im Europacup (die ersten Acht sind fix weiter, die Plätze 9-24 absolvieren eine Knockout-Partie) möglich machen würde. „Wir wollen auf alle Fälle dort was mitnehmen, dafür fahren wir nach Athen!“, gab Sturm-Trainer Jürgen Säumel am Flughafen in Graz die Parole aus.