Vor Europa-League-Hit

Sturm auf Athen: Verstärkung im Extra-Flieger

Steiermark
26.11.2025 13:36
Dimitri Lavalee
Dimitri Lavalee(Bild: Sepp Pail)

Die letzten Ergebnisse von Fußballmeister Sturm lassen nicht unbedingt auf eine Sensation der Grazer in der Europa League bei Panathinaikos Athen hoffen. Abgesehen vom Sieg im Cup-Elferschießen bei der Admira hat die Säumel-Elf seit über einem Monat nicht mehr gewonnen. Die Schwarzen kletterten trotzdem voller Selbstvertrauen in den Flieger.

0 Kommentare

Die Europa-League-Tabelle wirft Sturm nach vier absolvierten Partien auf Rang 25 aus – genau einen Platz hinter der magischen Grenze, die ein Weiterkommen im Europacup (die ersten Acht sind fix weiter, die Plätze 9-24 absolvieren eine Knockout-Partie) möglich machen würde. „Wir wollen auf alle Fälle dort was mitnehmen, dafür fahren wir nach Athen!“, gab Sturm-Trainer Jürgen Säumel am Flughafen in Graz die Parole aus.

Der Coach hatte alle seine Schäfchen mit an Bord. Bis auf Dimitri Lavalee. Der Belgier, der jüngst in seiner Heimat erstmals Vater geworden ist, steht dem Meister gegen Panathinaikos aber zur Verfügung, kommt extra via Belgien nach Griechenland für Sturms Europa-League-Hit am Donnerstagabend (21 Uhr). 

„Wir haben in den letzten Spielen gute Ansätze gezeigt, allerdings hat dann am Ende auch etwas das Glück im Abschluss gefehlt. Wir müssen das jetzt in Tore umwandeln, dann bin ich mir relativ sicher, dass wir auch aus Athen was mitnehmen können“, sagte Verteidiger Emir Karic.

Porträt von Burghard Enzinger
Burghard Enzinger
Steiermark

