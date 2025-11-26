Black Friday: „Schwarzer Tag für die Natur“

Die Bilder vom Kleiderberg in der Wiener Innenstadt wirken wie ein warnender Blick in die Zukunft. Doch sie bergen auch Hoffnung. Denn während die Rabattschlacht tobt, wächst gleichzeitig das Bewusstsein für nachhaltige Alternativen. Vielleicht beginnt der Wandel genau hier – nicht bei einem Prozentzeichen, sondern bei einer schlichten Erkenntnis: Die nachhaltigste Kleidung ist die, die wir gar nicht erst neu produzieren müssen.