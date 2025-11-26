Alexandri-Trio ist wieder einmal auf Trainersuche

Die Synchronschwimm-Drillinge Eirini-Marina, Anna-Maria und Vasiliki Alexandri sind wieder auf der Suche nach einer Trainerin oder einem Trainer.
Hatte Takako Nakajima die Betreuung des Trios erst im März als Nachfolgerin von Albena Mladenova übernommen, kehrt sie aus familiären Gründen nun in ihre Heimat Japan zurück.
Das Duett Alexandri hatte sie im Juli in Singapur zu WM-Gold in der Technik geführt. Der Verband sucht nun auch via Inserat nach einer Nachfolgelösung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.