Treffen zwischen Orbán und Putin noch diese Woche

Auf Anfrage des Onlineportals „hvg“ vom Mittwoch hatte das Informationszentrum der ungarischen Regierung diesen Besuch inmitten der Ukraine-Verhandlungen weder bestätigt noch dementiert und erklärt, die Öffentlichkeit werde wie gewohnt über Auslandsreisen des Ministerpräsidenten informiert. Seit Ausbruch des Ukraine-Krieges 2022 haben sich Orbán und Putin dreimal und insgesamt vierzehn Mal getroffen.