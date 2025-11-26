Vorteilswelt
Laut Medien:

Treffen zwischen Orbán und Putin noch diese Woche

Außenpolitik
26.11.2025 13:07
Ungarns Regierungschef Viktor Orbán traf den russischen Präsidenten bereits 14 Mal.
Ungarns Regierungschef Viktor Orbán traf den russischen Präsidenten bereits 14 Mal.(Bild: EPA/ZOLTAN FISCHER / HANDOUT)

Laut „zuverlässigen“ Informationen eines ungarischen Investigativjournalisten kommt es diesen Freitag erneut zu einem Treffen zwischen Kreml-Chef Wladimir Putin und Ungarns Regierungschef Viktor Orbán.

Journalist Szabolcs Pányi postete auf seiner Facebookseite, dass eine Person, die mit den Reisenplänen Orbáns vertraut ist und selbst vertrauenswürdig sei, ihm die entsprechenden Informationen gesteckt habe. Nähere Details wurden noch nicht verraten. Pányi versprach lediglich, seine Follower auf dem Laufenden zu halten.

Russlands Präsident Wladimir Putin soll rechtzeitig von seinem Staatsbesuch in Kirgisistan ...
Russlands Präsident Wladimir Putin soll rechtzeitig von seinem Staatsbesuch in Kirgisistan zurückkehren.(Bild: EPA/IGOR KOVALENKO)

Auf Anfrage des Onlineportals „hvg“ vom Mittwoch hatte das Informationszentrum der ungarischen Regierung diesen Besuch inmitten der Ukraine-Verhandlungen weder bestätigt noch dementiert und erklärt, die Öffentlichkeit werde wie gewohnt über Auslandsreisen des Ministerpräsidenten informiert. Seit Ausbruch des Ukraine-Krieges 2022 haben sich Orbán und Putin dreimal und insgesamt vierzehn Mal getroffen.

Orbán: EU muss direkte Verhandlungen mit Moskau aufnehmen
Am Samstag forderte der rechtsnationale Ministerpräsident, der als enger Freund des russischen Präsidenten gilt, in einem Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die Europäische Union müsse die Friedensbemühungen der USA unterstützen, weiter direkte Verhandlungen mit Russland aufnehmen.

Lesen Sie auch:
US-Sondergesandter Steve Witkoff gab den Russen Tipps im Umgang mit Präsident Donald Trump.
Brisanter Bericht:
US-Vermittler beriet Kreml im Umgang mit Trump
26.11.2025
Rutte dämpft Hoffnung
NATO-Chef: Man kann Putin nicht vertrauen
26.11.2025
Ukraine-Frieden
Kreml schießt gegen Europa: „Hattet eure Chance“
25.11.2025

Das Onlineportal zitierte weiters die russische staatliche Nachrichtenagentur, nach der Putin am Dienstag zu einem dreitägigen Besuch in Kirgisistan eintraf und am 28. November, also am Freitag, nach Moskau zurückkehren werde.

