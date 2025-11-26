Treffen zwischen Orbán und Putin noch diese Woche

Laut „zuverlässigen“ Informationen eines ungarischen Investigativjournalisten kommt es diesen Freitag erneut zu einem Treffen zwischen Kreml-Chef Wladimir Putin und Ungarns Regierungschef Viktor Orbán.
Journalist Szabolcs Pányi postete auf seiner Facebookseite, dass eine Person, die mit den Reisenplänen Orbáns vertraut ist und selbst vertrauenswürdig sei, ihm die entsprechenden Informationen gesteckt habe. Nähere Details wurden noch nicht verraten. Pányi versprach lediglich, seine Follower auf dem Laufenden zu halten.
Auf Anfrage des Onlineportals „hvg“ vom Mittwoch hatte das Informationszentrum der ungarischen Regierung diesen Besuch inmitten der Ukraine-Verhandlungen weder bestätigt noch dementiert und erklärt, die Öffentlichkeit werde wie gewohnt über Auslandsreisen des Ministerpräsidenten informiert. Seit Ausbruch des Ukraine-Krieges 2022 haben sich Orbán und Putin dreimal und insgesamt vierzehn Mal getroffen.
Orbán: EU muss direkte Verhandlungen mit Moskau aufnehmen
Am Samstag forderte der rechtsnationale Ministerpräsident, der als enger Freund des russischen Präsidenten gilt, in einem Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die Europäische Union müsse die Friedensbemühungen der USA unterstützen, weiter direkte Verhandlungen mit Russland aufnehmen.
Das Onlineportal zitierte weiters die russische staatliche Nachrichtenagentur, nach der Putin am Dienstag zu einem dreitägigen Besuch in Kirgisistan eintraf und am 28. November, also am Freitag, nach Moskau zurückkehren werde.
