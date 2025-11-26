Mann nach 33 Jahren unschuldig in Haft wieder frei

Davis wurde mit Androhung der Todesstrafe Geständnis erpresst

Laut eines Pressestatements des „Exonoration Projects“ wurden die Davis-Brüder im Verhör von den Beamten „stundenlang psychologisch gequält und körperlich misshandelt“. Dabei gab es laut Dannys Anwältin Lauren Myerscough-Mueller „weder forensische Beweise noch Augenzeugen, die belegen konnten, dass die Brüder überhaupt am Tatort gewesen waren.“ Dennoch sei Danny von den Behörden mit der Todesstrafe bedroht worden: „Sie haben gesagt: ,Du wirst sterben, wenn du es auf einen Prozess anlegst’, und er hat sich aus Angst schuldig bekannt.“ Dafür verurteilte ihn der Richter zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Aussicht auf Bewährung.