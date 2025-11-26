Bettwanzen als Detektive: Könnten Mörder entlarven

Bewegen sich nicht viel

Pro Mahlzeit saugen die Tiere zwischen 1,5 und 5,3 Mikroliter Blut – „weniger als ein Tröpfchen“, wie Hafiz erklärt. Anders als etwa Mücken können Bettwanzen nicht fliegen, und sobald sie gefressen haben, „blähen sie auf und können sich nicht mehr viel bewegen“, schildert der Forscher. „Das macht sie einzigartig. Man kann sagen, sie sind geradezu perfekt für den Einsatz in der Kriminologie – sie fliegen nicht weg.“