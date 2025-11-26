Nach Eklat im ORF-Sport gibt es „erste Erfolge“

Im ORF Sport soll es nach Eklat bergauf gehen

Ebenfalls 2026 soll es eine Ausschreibung für die neue Führung des ORF-Sports geben. Bekanntlich ist Hannes Aigelsreiter kürzlich nach einer Reihe von Vorfällen abberufen worden – zuletzt hatte er sich etwa selbst als neuen Generaldirektor ins Spiel gebracht. Schütze bekräftigt, dass sich seitdem das Klima im so wichtigen Sport-Ressort gebessert habe: „Es war sicherlich ein schwieriges Momentum gerade vor dem entscheidenden Sportjahr 2026, aber die Stimmung bei den Mitarbeitern ist besser und es gibt erste Erfolge zu verzeichnen.“ Lederer verwies darauf, dass Spiele der U17-Fußballmannschaft aufgrund der Erfolge extra auf ORF 1 gesendet wurden und man „die Hände nach so genannten ,Randsportarten’ ausstreckt. Denn das ist der öffentlich-rechtliche Auftrag des ORF.“