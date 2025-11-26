„Bei der WM 1997 gab es einen, der besser war“

Warum Brasilien bei der U17-WM im Jahr 1997 für Österreichs Fußball-Nachwuchs gleich mehrere Nummern zu groß war. Wer aus der Mannschaft um den späteren Superstar Ronaldinho noch extra herausstach. Wieso man das Turnier damals in Ägypten nicht mit der Endrunde in Katar vergleichen kann.
Bei der erst dritten WM-Teilnahme einer rot-weiß-roten U17 schaffte Österreich mit dem Finaleinzug Historisches. 2013 musste man bereits nach der Gruppenphase die Koffer packen – wie auch bei der Premiere 1997.
