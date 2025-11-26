Drogen nicht Grund für US-Angriffe im Karibik

Seit Monaten greifen US-Streitkräfte Boote in der Karibik an, mit denen angeblich Drogen aus Venezuela geschmuggelt werden. Dabei kamen schon Dutzende Personen ums Leben. Auch ein Flugzeugträger und Langstreckenbomber wurden zuletzt gesichtet. Offiziell gibt Washington als Grund für ihr Eingreifen den Kampf gegen Drogenkartelle an. Doch Kolumbiens Präsident Gustavo Petro vermutet einen gänzlich anderen Hintergrund für das Säbelrasseln der USA in der Region.