Baby-Alarm! Kraft fliegt in die Heimat zurück

Österreichs Überflieger jubelte nebenbei über einen weiteren Meilenstein. Mit dem 46. Weltcupsieg zog er mit Matti Nykänen gleich. Nur Rekordadler Gregor Schlierenzauer gewann öfter im Weltcup (53 Siege). „Janne und Matti sind Skisprung-Legenden. Und da darf ich jetzt die ganzen Listen mit ihnen teilen – das ist schon echt etwas Besonderes“, strahlte Kraft.

Längere Wettkampfpause

Die Erfolge rücken im Moment aber in den Hintergrund. Der dreimalige Weltmeister und seine Frau Marisa erwarten für 2. Dezember ihr erstes Kind. Stefan steigt aber schon am Donnerstag in den Flieger zurück in die Heimat: „Ich möchte unbedingt bei der Geburt dabei sein.“