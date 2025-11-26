Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weltcup Nebensache

Baby-Alarm! Kraft fliegt in die Heimat zurück

Ski Nordisch
26.11.2025 13:09
Stefan Kraft jubelte am Dienstag in Falun über den 46. Sieg und den Punkte-Weltrekord.
Stefan Kraft jubelte am Dienstag in Falun über den 46. Sieg und den Punkte-Weltrekord.(Bild: AP/Fredrik Sandberg)

Es ist so weit! Stefan Kraft legt die angekündigte Baby-Pause ein. Nach dem Doppelpack im schwedischen Falun jettet Österreichs Super-Adler am Donnerstag in die Heimat zurück: „Es ist daheim alles ruhig. Ich möchte aber unbedingt bei der Geburt dabei sein.“

0 Kommentare

Stefan Kraft schrieb am Dienstag Skisprung-Geschichte. Er brach mit dem Hunderter für Platz eins auf der Normalschanze den Weltcup-Punkterekord von Janne Ahonen.

Lesen Sie auch:
Stefan Kraft
Hier im Liveticker:
Springen von der Großschanze in Falun ab 15.10 Uhr
26.11.2025

Österreichs Überflieger jubelte nebenbei über einen weiteren Meilenstein. Mit dem 46. Weltcupsieg zog er mit Matti Nykänen gleich. Nur Rekordadler Gregor Schlierenzauer gewann öfter im Weltcup (53 Siege). „Janne und Matti sind Skisprung-Legenden. Und da darf ich jetzt die ganzen Listen mit ihnen teilen – das ist schon echt etwas Besonderes“, strahlte Kraft.

Längere Wettkampfpause
Die Erfolge rücken im Moment aber in den Hintergrund. Der dreimalige Weltmeister und seine Frau Marisa erwarten für 2. Dezember ihr erstes Kind. Stefan steigt aber schon am Donnerstag in den Flieger zurück in die Heimat: „Ich möchte unbedingt bei der Geburt dabei sein.“

Zitat Icon

Fünf Wochen auszulassen, spielt sich nicht. Aber ein, zwei Wochen werde ich sicher auslassen.

Skisprungstar Stefan Kraft

Die Rückkehr in den Skisprung-Weltcup lässt sich der 32-Jährige offen, weil man eine Geburt könne man nicht auf die Minute genau planen kann: „Fünf Wochen auszulassen, spielt sich nicht. Aber ein, zwei Wochen werde ich sicher auslassen.

Lesen Sie auch:
Stefan Kraft und Frau Marisa erwarten ihr erstes Kind.
„Möchte dabei sein“
Stefan Kraft tüftelt am Baby-Plan
12.10.2025
Stefan Kraft:
„Ich möchte, dass mein Kind mich springen sieht“
14.11.2025
Skispringen
Stark! Stefan Kraft triumphiert in Falun
25.11.2025
Krone Plus Logo
Rekordjagd ohne Ende
Skisprung-Welt staunt über Phänomen „Kraft“
25.11.2025

Schuster als Ersatz
Jonas Schuster wird am Wochenende im finnischen Ruka den Platz im ÖSV-Team von Kraft übernehmen. Der 22-jährige Tiroler hatte im Herbst nur ganz knapp einen Quotenplatz verpasst.

Porträt von Norbert Niederacher
Norbert Niederacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Stefan KraftJanne AhonenMatti NykänenGregor Schlierenzauer
Österreich
Doppelpack
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
157.458 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
132.526 mal gelesen
Medizinerin fand Missbrauchsbilder, fotografierte sie und speicherte sie ab. Dafür drohen ihr ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
131.406 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
749 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
669 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Mehr Ski Nordisch
Hier im Liveticker:
Springen von der Großschanze in Falun ab 15.10 Uhr
Weltcup Nebensache
Baby-Alarm! Kraft fliegt in die Heimat zurück
Skispringen
Stark! Stefan Kraft triumphiert in Falun
ÖSV-Adler holt Rekord
Historischer Kraft: Skisprung-Legende übertrumpft!
Termin nicht fix
Flutlicht am Bergisel ebnet Weg für Frauen-Tournee

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf