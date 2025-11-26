Ohne den „Chef“, aber mit gelber Wand im Rücken

Auf in die Sporthalle Krems! Dort empfängt der Meister am Mittwoch im Handball-Ostklassiker die Fivers, soll ein weiterer Heimsieg her. Und das vor vielen UHK-Fans. Jeder, der gelb gekleidet erscheint, kommt gratis rein. Fehlen wird Trainer Thaqi, dessen Vater verstarb. Co Feichtinger übernimmt.
Freier Eintritt! Das gilt für alljene, die gelb gekleidet kommen und die große Tribüne zu einer gelben Wand machen. Ein „Yellow Day“ in der Festung! „Wir freuen uns auf viele Fans, auch aus Wien. Wir gehen davon aus, dass die Halle gut gefüllt und sehr gute Stimmung sein wird“, brennt Krems-Sportchef Werner Lint auf den mittwöchigen (19, live im Stream auf sportkrone.at) Handball-Ostklassiker gegen die Fivers.
Da wird Trainer Ibish Thaqi fehlen. Der Meistermacher ist momentan „daheim“ im Kosovo, weil sein Vater verstarb. „Wir geben ihm alle Zeit zur Trauer. Wenn es für ihn wieder passt, soll er sich melden.“ Für Thaqi übernehmen Co Sebastian Feichtinger und Stefan Hanko. Nach der 23:31-Pleite in Vöslau soll wieder Zählbares her. „Man wird sehen, wie unsere Mannschaft ohne den impulsiven Ibish, mit dem sie ein super Verhältnis hat, umgeht“, meint Lint. „Ein wichtiges Match. Es liegt in der Liga alles eng beisammen, daher sollten wir gewinnen.“
Daheim blieben die Kremser diese Saison bisher unbesiegt, auch im European Cup gegen die Fivers, wo dann im Rückspiel in Margareten das Aus kam. „Man darf sie selbst bei Ausfällen nie unterschätzen“, so der UHK-Sportchef. „Aber an einem normalen Tag sind wir stärker als sie und gewinnen wir.“
HLA-MEISTERLIGA: 1. Ferlach (15), 2. Hard (12), 3. Bärnbach/K. (12/je 10), ...5. Krems (10), ...7. Fivers (9/beide 9).
