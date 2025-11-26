Ohne den „Chef“, aber mit gelber Wand im Rücken

Da wird Trainer Ibish Thaqi fehlen. Der Meistermacher ist momentan „daheim“ im Kosovo, weil sein Vater verstarb. „Wir geben ihm alle Zeit zur Trauer. Wenn es für ihn wieder passt, soll er sich melden.“ Für Thaqi übernehmen Co Sebastian Feichtinger und Stefan Hanko. Nach der 23:31-Pleite in Vöslau soll wieder Zählbares her. „Man wird sehen, wie unsere Mannschaft ohne den impulsiven Ibish, mit dem sie ein super Verhältnis hat, umgeht“, meint Lint. „Ein wichtiges Match. Es liegt in der Liga alles eng beisammen, daher sollten wir gewinnen.“